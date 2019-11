मीटू मामले में अब सोना मोहपात्रा ने सोनू निगम पर लगाए गंभीर आरोप

नई दिल्ली: सोना मोहपात्रा आए दिन सुर्खियों में बनी रहती हैं। उनकी बेबाकी से बोलने के अंदाज को कौन नहीं जानता। लेकिन सोना मोहपात्रा ने पिछले साल मीटू के तहत अनु मलिक पर शोषण का आरोप लगाते हुए सनसनी फैला दी थी। इस दौरान अनु मलिक इंडियन आइडल सीजन 10 को जज कर रहे थे, लेकिन सोना मोहपात्रा के आरोपों के बाद उन्हें वो शो बीच में ही छोड़ना पड़ा था। हालांकि एक बार फिर अनु मलिक इंडियन आइडल सीजन 11 को जज कर रहे हैं।

I saw #AnuMalik back on #IndianIdol

Seems like all the men who were outed during #MeToo last year are back in business. Of course they have been acquitted of their charges by committees led by their well wishers. All the courage mustered by women going down the drain.