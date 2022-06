जहीर इकबाल संग शादी पर सोनाक्षी ने किया रिएक्ट, कहा- 'रोका, मेहंदी, संगीत सब फिक्स'

लंबे समय से सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल के रिलेशनशिप की बातें चल रही हैं। हालांकि दोनों ने इससे हमेशा इनकार किया। एक-दूसरे को अपना अच्छा दोस्त बताया, लेकिन वो कहते हैं न कि प्यार छुपता नहीं छुपाने से कुछ ऐसा ही हुआ इस कपल के साथ। आखिरकार दोनों का प्यार सबके सामने आ ही गया।

हाल ही में 2 जून को सोनाक्षी का बर्थडे था, जहीर ने एक्ट्रेस को बिलेटेड बर्थडे विश करते हुए उनके साथ एक वीडियो शेयर कर 'आई लव यू' लिखा। इसके बाद दोनों के रिलेशनशिप की अटकलें तेज हो गईं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। वहीं इस सब के बीच सोशाक्षी सिंहा का रिएक्शन आया है। अभिनेत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मजेदार वीडियो पोस्ट कर अपनी शादी की खबरों पर कमेंट किया है।

sonakshi sinha opens up on her wedding rumours with zaheer iqbal