दीया जलाने के साथ पटाखे फोड़ने वालों पर भड़क उठीं सोनम कपूर, कही ये बड़ी बात...

नई दिल्ली। 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे 9 मिनट के लिए पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अपील पर लगभग पूरे देश ने अपने घरों की बत्तियाँ बंद करदी, इस मौके पर किसी ने कैंडल जलाई तो किसी ने पारंपरिक दिए से रोशनी की। लेकिन देश के कई इलाके ऐसे थे जहां लोगों ने आतिशबाजी शुरू कर दी, जिसे देख कर एक्ट्रेस सोनम कपूर (Sonam Kapoor) ने ट्वीट पर अपनी भड़ास निकाली, पटाखे जलाने वालों पर सोनम कपूर ने अपने ट्वीट के माध्यम से नाराज़गी ज़हीर करते हुए लिखा कि- "क्या लोग इसे दीवाली समझ रहे हैं?" बतादें सोनम के ट्वीटर पर पोस्ट के बाद, उनकी यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई, इतना ही नहीं लोगों ने सोनम कपूर के पोस्ट पर जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दीं और कमेंट भी किया।

People are bursting crackers. Just FYI . They dogs are freaking out. Do people think it’s Diwali? I’m so confused.