अपने 35वें जन्मदिन पर Sonam Kapoor ने Anurag Kashayp से मांगा काम, लोगों ने कर दिया ट्रोल

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर ने मंलगवार को अपना 35वां जन्मदिन (Sonam Kapoor Birthday) मनाया। अपने इस खास दिन को सोनम कपूर ने पति आनंद आहुजा (Anand Ahuja) के साथ मनाया। उनके जन्मदिन पर बॉलीवुड के तमाम सितारों ने उन्हें जन्मदिन की बधाईयां दीं। बॉलीवुड फिल्ममेकर अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap tweet) ने ट्वीट कर सोनम को बर्थडे विश किया। लेकिन इसके जवाब में एक्ट्रेस ने कुछ ऐसा रिप्लाई किया कि सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें ट्रोल (Sonam Kapoor gets trolled) करना शुरू कर दिया।

अनुराग कश्यप ने ट्वीट करते हुए लिखा, "हैप्पी बर्थडे लड़की और तुम्हें खूब शक्ति मिले।"इसके जवाब में सोनम कपूर ने लिखा, "शुक्रिया डार्लिंग अनुराग। तुम्हारे साथ काम करने के लिए इंतजार नहीं कर पा रही हूं।" एक्ट्रेस के इस ट्वीट के बाद लोगों ने उन्हें ट्रोल कर दिया। एक यूजर ने लिखा- वो फ्लॉप फिल्में बनाता है। किसी अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करो।

He makes flop film, work with some better director.