मानसिक रूप से परेशान कैब ड्राइवर की गाड़ी में जा बैठी सोनम, इसके बाद जो हुआ जानकर कांप जाएंगे आप

बॅालीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर ( sonam kapoor ) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। पिछले दिनों एक्ट्रेस ने ब्रिटिश एयरवेज को लेकर गुस्सा जताया था और अब सोनम ने एक और घटना का जिक्र किया। उनके साथ हाल ही लंदन में कुछ ऐसा हुआ जिससे वो बुरी तरह हिल गई हैं।

Hey guys I’ve had the scariest experience with @Uber london. Please please be careful. The best and safest is just to use the local public transportation or cabs. I’m super shaken. — Sonam K Ahuja (@sonamakapoor) January 15, 2020

The driver was unstable and was yelling and shouting. I was shaking by the end of it. — Sonam K Ahuja (@sonamakapoor) January 15, 2020

सोनम ने ट्वीट करते हुए अपनी कहानी बताई कि कैसे लंदन में कैब सर्विस उबर के साथ उनका एक्सपीरियंस डरावना रहा।

Sorry to hear about this, Sonam. Can you please send us a DM with your email address and mobile so we can look into this? — Uber (@Uber) January 16, 2020

I tried complaining on your app, and just got multiple disconnected replies by bots. You guys need to update your system. The damage is done. There is nothing more you can do. — Sonam K Ahuja (@sonamakapoor) January 16, 2020

उन्होंने लिखा, 'मैंने लंदन उबर के साथ कुछ भयावह एक्सपीरियंस किया है। आप कृपया ध्यान रखें। बेस्ट होगा कि आप यहां की लोकल कैब और पब्लिक परिवाहनों का इस्तेमाल करें और सुरक्षित रहें। मैं बुरी तरह हिल गई हूं।'

डर गईं सोनम

सोनम के इस ट्वीट के बाद फैंस, दोस्त और परिवारवालों ने उनसे कमेंट कर पूरे मामले के बारे में पूछा। एक यूजर ने पूछा कि क्या हुआ है? लंदन में कैब का इस्तेमाल करने वाले इंसान के तौर पर यह मेरे लिए जानना मददगार साबित होगा।' इसपर सोनम ने जवाब दिया कि उनका कैब ड्राइवर मानसिक रूप से परेशान था और उनपर चिल्ला रहा था। उन्होंने लिखा, 'मेरा ड्राइवर अस्थिर था और जोर-जोर से चिल्ला रहा था। मैं अंत तक बुरी तरह से डर गई थी।'