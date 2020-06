Sushant Singh के देहांत पर Sonam Kapoor ने किया ट्वीट, ट्रोलर्स ने लगाया नेपोटिज्म प्रमोट करने का आरोप

नई दिल्ली। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput ) ने रविवार दोपहर मुंबई के बांद्रा ( Mumbai Bandra House ) स्थित घर में फांसी ( Sushant Suicide ) लगाकर खुदखुशी कर ली। उनकी मौत से पूरे देश में सनसनी मची हुई। महज 34 साल की उम्र में सुशांत का यूं जाना सबके लिए चिंता का विषय बना हुआ है। परिवार के इकलौत बेटे भी सुशांत, उनकी मौत से उनके पिता केके सिंह ( Sushant Singh Father K.K Singh ) सदमे हैं। बीते दिन सुशांत का अंतिम संस्कार ( Sushant last rites ) किया गया। सोशल मीडिया के जरिए सभी कलाकार और उनके चाहने वाले उनकी मौत पर दुख जताते हुए उन्हें श्रद्धाजंलि दे रहे हैं। लेकिन इस बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर ( Sonam Kapoor ) के एक ट्वीट ने उन्होंने ट्रोलर्स के निशाने पर ला खड़ा कर दिया है।

Blaming a girlfriend , ex girlfriend, family , colleagues for someone’s death is ignorant and fucking mean spirited.