राजस्थानी सिंगर स्वरूप खान को Google ने कर दिया था ‘मृत’ घोषित, पोस्ट कर सिंगर बोले- मैं अभी जिंदा हूं

आखिर इस पूरे भ्रम की शुरुआत कहां से हुई? बता दें, 2 जून को राजस्थान के सीमावर्ती जिले जैसलमेर के सैम पर्यटन क्षेत्र से एक बेहद दुखद खबर सामने आई थी। सोमवार देर रात जैसलमेर में आए भीषण रेतीले तूफान के दौरान एक नामी रिसॉर्ट की दीवार गिर गई थी। पुलिस के मुताबिक, यह हादसा तब हुआ जब शाम के सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए वहां लगभग 40 अतिथि और कई स्थानीय कलाकार मौजूद थे। इसी दौरान मंच के पीछे स्थित एक दीवार भरभरा कर गिर गई, जिसकी चपेट में आने से कई कलाकार गंभीर रूप से घायल हो गए और दुखद रूप से एक कलाकार की जान चली गई। इसी हादसे की खबरों को आधार बनाकर इंटरनेट और गूगल के सिस्टम ने यह गलत अनुमान लगा लिया कि मरने वाले कलाकार स्वरूप खान थे, जो कि पूरी तरह से झूठ साबित हुआ।