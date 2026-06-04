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राजस्थानी सिंगर स्वरूप खान को Google ने कर दिया था ‘मृत’ घोषित, पोस्ट कर सिंगर बोले- मैं अभी जिंदा हूं

Swaroop Khan singer: मशहूर राजस्थानी और बॉलीवुड सिंगर स्वरूप खान ने इंटरनेट पर चल रही अपनी मौत की अफवाहों को खारिज कर दिया है। दरअसल, गूगल ने गलती से अपने नॉलेज ग्राफ पर उन्हें मृत घोषित कर दिया था, जिसके बाद स्वरूप खान ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर गूगल की उस बड़ी गलती को सुधारा है। आइये जानते हैं उन्होंने क्या पोस्ट किया…

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मुंबई

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Priyanka Dagar

Jun 04, 2026

Rajasthani singer swaroop khan dismisses death rumors after google mistakenly declares him dead said i am alive

राजस्थानी सिंगर स्वरूप खान ने अपने जिंदा होने का पोस्ट किया

Swaroop Khan singer death rumors google mistake: सोशल मीडिया और इंटरनेट के इस दौर में कई बार तकनीक की एक छोटी सी लापरवाही कितनी बड़ी अफवाह का रूप ले लेती है, इसका एक जीता-जागता उदाहरण हाल ही में सामने आया है। 'पीके' और 'पद्मावत' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपनी आवाज देने वाले राजस्थान के बेहद लोकप्रिय लोक और बॉलीवुड गायक स्वरूप खान की हाल में मौत की झूठी खबर आई थी, जो हर जगह फैल गई थी। हद तो तब हो गई जब दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन यानी गूगल ने गलती से अपने नॉलेज ग्राफ पर स्वरूप खान को मृत घोषित कर दिया।

इस खबर के सामने आते ही स्वरूप के फैंस और परिवार के बीच हड़कंप मच गया। हालांकि, अब खुद स्वरूप खान ने इसकी सच्चाई बताई है और सोशल मीडिया पर खुद इस पूरी अफवाह पर विराम लगा दिया है। साथ ही बेहद मजाकिया अंदाज में अपने जिंदा होने का सबूत दिया है।

स्वरूप खान ने बताई अपने जिंदा होने की सच्चाई (Swaroop Khan singer death rumors google mistake)

गुरुवार 4 जून को स्वरूप खान ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया। इस स्क्रीनशॉट में साफ दिख रहा था कि गूगल के नॉलेज ग्राफ पर स्वरूप खान की मौत की तारीख 2 जून, 2026 दिखाई जा रही थी। इस भयंकर तकनीकी गलती को देखकर स्वरूप खान ने अपनी तस्वीर के साथ लिखा, "अभी जिंदा हैं!" इसके साथ ही उन्होंने हंसने वाला इमोजी पोस्ट करते हुए 'गूगल इंडिया' को भी टैग किया।

स्वरूप खान का यह पोस्ट इंटरनेट पर आते ही तेजी से वायरल हो गया। जैसे ही फैंस को पता चला कि स्वरूप पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ हैं, तो उन्होंने राहत की सांस ली। हालांकि, लोगों ने गूगल जैसी इतनी बड़ी वैश्विक कंपनी की इस घोर लापरवाही पर नाराजगी जाहिर की। फैंस का कहना था कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर ऐसी संवेदनशील जानकारी को बिना जांचे-परखे कैसे लाइव किया जा सकता है। लोगों ने गूगल से इस गलती को तुरंत सुधारने और गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकने की सख्त मांग की।

जैसलमेर रिसॉर्ट हादसे के कारण पैदा हुआ भ्रम (Jaisalmer resort wall collapse Swaroop Khan rumor)

आखिर इस पूरे भ्रम की शुरुआत कहां से हुई? बता दें, 2 जून को राजस्थान के सीमावर्ती जिले जैसलमेर के सैम पर्यटन क्षेत्र से एक बेहद दुखद खबर सामने आई थी। सोमवार देर रात जैसलमेर में आए भीषण रेतीले तूफान के दौरान एक नामी रिसॉर्ट की दीवार गिर गई थी। पुलिस के मुताबिक, यह हादसा तब हुआ जब शाम के सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए वहां लगभग 40 अतिथि और कई स्थानीय कलाकार मौजूद थे। इसी दौरान मंच के पीछे स्थित एक दीवार भरभरा कर गिर गई, जिसकी चपेट में आने से कई कलाकार गंभीर रूप से घायल हो गए और दुखद रूप से एक कलाकार की जान चली गई। इसी हादसे की खबरों को आधार बनाकर इंटरनेट और गूगल के सिस्टम ने यह गलत अनुमान लगा लिया कि मरने वाले कलाकार स्वरूप खान थे, जो कि पूरी तरह से झूठ साबित हुआ।

'ठरकी छोकरो' और 'घूमर' से बटोरी है शोहरत (Swaroop Khan Tharki Chokro singer alive post)

जैसलमेर के बइया (बरिसियाला) गांव के रहने वाले स्वरूप खान पारंपरिक मांगणियार लोक कलाकार हैं। उन्होंने मशहूर रियलिटी शो 'इंडियन आइडल 5' से देश भर में अपनी पहचान बनाई थी। उनकी जादुई आवाज से प्रभावित होकर दिग्गज संगीतकार बप्पी लहरी ने उन्हें बॉलीवुड में पहला ब्रेक दिया था। इसके बाद स्वरूप खान ने आमिर खान की फिल्म 'पीके' में "ठरकी छोकरो" और दीपिका पादुकोण की फिल्म 'पद्मावत' में "घूमर" जैसे सुपरहिट गानों को अपनी आवाज देकर ग्लोबल लेवल पर राजस्थान का नाम रोशन किया। फिलहाल, स्वरूप खान बिल्कुल तंदुरुस्त हैं और उनके इस स्पष्टीकरण के बाद उनके चाहने वालों ने बड़ी राहत महसूस की है।

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Updated on:

04 Jun 2026 10:06 am

Published on:

04 Jun 2026 08:53 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / राजस्थानी सिंगर स्वरूप खान को Google ने कर दिया था ‘मृत’ घोषित, पोस्ट कर सिंगर बोले- मैं अभी जिंदा हूं

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