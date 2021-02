Covid-19 की वैक्सीन के बारें में Sonam Kapoor ने पूछ डाला ऐसा सवाल, ट्रोलर्स बोले- 'गूगल नहीं है क्या आपके पास'

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर ( Sonam Kapoor ) अपने अलग स्टाइल और फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं। वहीं अक्सर सोशल मीडिया पर उन्हें हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हुए भी देखा गया है। जिसकी वजह से हमेशा उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। इस बार भी सोनम के साथ कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर सोनम कपूर से अपनी पोस्ट में कोविड-19 की वैक्सीन पर ऐसा सवाल पूछ लिया कि उन्हें ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ गया। चलिए आपको बतातें कि सोनम ने ऐसा क्या पूछ लिया कि उनका अब मज़ाक उड़ाया जा रहा है।

यह भी पढ़ें- Dharmendra ने फॉर्महाउस पर काम कर रहे लोगों संग की खूब मस्ती, बोले- 'कोई छोटा बड़ा नहीं होता'

Can anyone tell me.. I’m getting different information from everyone. pic.twitter.com/GnqXcFOfHX