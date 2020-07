डायरेक्टर अभिषेक शर्मा बोले- सुशांत सिंह राजपूत की Chhichhore की वजह से नहीं चली सोनम कपूर की The Zoya Factor

नई दिल्ली | सोनम कपूर (Sonam Kapoor) की पिछली फिल्म ‘द जोया फैक्टर’ (The Zoya Factor) बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। अब फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) ने द जोया फैक्टर के ना चल पाने का कारण बताया है। उनके मुताबिक, सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे (Sushant Singh Rajput Chhichhore) और आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल (ayushmann Khurrana Dream Girl) के कारण ऐसा हुआ। उन्होंने इन दोनों फिल्मों की सफलता को जोया फैक्टर के फ्लॉप (The Zoya Factor flopped reason) होने का कारण बताया है।

अभिषेक शर्मा ने कहा कि सोनम कपूर की फिल्म द जोया फैक्टर बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर सकी (The Zoya Factor flopped due to Chhichhore and Dream Girl) क्योंकि दो बहुत अच्ची फिल्में पहले से ही थियेटर में लगी हुई थीं। नवभारत टाइम्स से बातचीत में उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे और आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल एक हफ्ते पहले से ही बहुत अच्छा प्रदर्शन (Sushant Chhichhore Ayushmann Dream Girl does well in theatres) कर रही थी। ऐसी स्थिति में हमारी फिल्म के पास दर्शकों की कोई च्वॉइस नहीं थी और वो द जोया फैक्टर देखने के लिए पैसे खर्च नहीं करना चाहते (Public was not interested to watch The Zoya Factor) थे।

सुशांत की फिल्म छिछोरे 6 सितम्बर और आयुष्मान की ड्रीम गर्ल 13 सितम्बर को रिलीज हुई थी। दोनों ही फिल्मों ने 200 करोड़ के पार की कमाई की (Chhichhore and Dream Girl box office collection more than 200 crore) थी। जबकि सोनम कपूर और दुलकर सलमान स्टारर फिल्म द जोया फैक्टर सिर्फ 7 करोड़ ही कमा पाई थी। ये फिल्म 20 सितम्बर को रिलीज हुई थी।

अभिषेक ने आगे कहा कि अगर हमारी फिल्म से पहले सिर्फ एक ही मूवी होती तो शायद दर्शक हमारी फिल्म भी देखने (Abhishek Sharma says The Zoya Factor worked if it was only film in theatre) आते। लेकिन वो पहले ही दो बढ़िया फिल्में देख चुके थे इसलिए तीसरी के लिए इतने उत्सुक नहीं हुए। जोया फैक्टर ने पहले ही दिन से अच्छी कमाई नहीं की, जब पहले दिन नहीं चली तो बात वहीं खत्म हो (The Zoya Factor did not do well from day one) जाती है। बता दें कि सोनम कपूर ने मिड डे से बातचीत में कहा था कि द जोया फैक्टर के ना चलने पर बिल्कुल अपसेट हुई थी लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये आपके हाथ में नहीं होता कि बाकी दोनों फिल्में जो बहुत अच्छा कर रही हैं उसके बाद आपको क्या मिलेगा।