Sonu Nigam ने की Chinese products का बहिष्कार करने की अपील, कहा- अब जो भी सामान खरीदें मेड इन जरूर देखें

नई दिल्ली | भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐप्स (India banned 59 chinese apps) को देश में बैन कर दिया है। भारत-चीन सीमा पर चल रहे तनाव (Tension on Indo-China border) के बीच सरकार की तरफ से ये करारा जवाब दिया है। सरकार के इस फैसले पर ज्यादातर सेलेब्स ने खुशी जताई है, साथ ही चीनी सामान का बहिष्कार (Boycott Chinese products appeal) करने को कह रहे हैं। लेकिन सिंगर सोनू निगम (Sonu Nigam) ने इससे पहले ही लोगों से चाइनीज ऐप्स और चीनी प्रोडक्ट (Chinese products and apps) को ना इस्तेमाल करने का वादा कर दिया था। उन्होंने हाल ही में एक वीडियो रिलीज किया जिसमें वो बता रहे हैं कि सेना के जवानों की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। इसको लेकर उन्होंने लोगों से चीनी सामान का बहिष्कार करने की अपील (Sonu appeal to boycott Chinese products) की थी।

सोनू निगम ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो (Sonu Nigam Instagram video on china) जारी करते हुए कहा कि नमस्कार मैं हूं सोनू निगम। कल मैंने एक बहुत ही हिलाने वाला वीडियो देखा जहां पर भारत का एक जवान जंग पर जा रहा है। और वो बता रहा है कि मैं अपनी टीम के साथ इन रास्तों से गुजरने वाला हूं। वो कह रहा है कि आप लोग अपने घर पर आराम कीजिए। हम आपकी रक्षा कीजिए। मैं हैरान रह गया इस वीडियो को देखकर कि सच्चाई क्या है? कैसे पूरा भारत से इस बात से अनजान कि ये फौजी कितनी मुश्किल का सामना करके हमारी रक्षा (Sonu Nigam on Indian Soldiers) करते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि आज चीन समझदारी या प्यार की भाषा नहीं समझ रहा है और वो हमारे फौजियों को चैलेंज कर रहा है। आज से मेरा खुद से एक वादा रहेगा और आप लोगों से भी अपील रहेगी कि हम चाइनीज प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना बंद (Sonu appeal stop using Chinese products) कर दें।

सोनू निगम ने जूम कॉल (Zoom Call) की बात करते हुए कहा कि मैं भी इसपर बात करता हूं लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसे त्याग दूं। हम कोई दूसरा रास्ता निकालें। मुझे पता है कि ये मुश्किल होगा लेकिन अगर हम ठान लें तो कर लेंगे। मैं अब अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा कि कोई भी चाइनीज प्रोडक्ट या ऐप ना इस्तेमाल (Sonu promised to not use Chinese products) करूं। आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है। जो सामान पहले से आपके घर में है उससे ना तोड़े लेकिन अब जो सामान खरीदें उसमें मेड इन जरूर देखें। हमारे फौजी भाईयों के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।