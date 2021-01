Sonu Sood के नाम पर शुरू हुई एम्बुलेंस सेवा, उद्घाटन करने पहुंचे एक्टर बोले- गर्व महसूस कर रहा हूं

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद (Sonu Sood) ने कोरोनावायरस लॉकडाउन के दौरान खूब दरियादिली दिखाई। उन्होंने प्रवासी मजदूरों की लगातार मदद करते हुए उन्हें घर पहुंचाया। लेकिन सोनू यहीं नहीं रुके उन्हें दूसरे राज्यों के लोगों की मदद करना भी शुरू कर दिया। गरीब लोगों की छोटी-बड़ी समस्याओं को सोनू सोशल मीडिया के जरिए सुनने लगे और उनकी मदद करते रहे। सोनू के इस नेक काम से कई लोग प्रभावित और इंस्पायर हुए। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश में बैठे लोगों ने भी सोनू की जमकर तारीफ की। कई लोग उन्हें भगवान भी मानने लगे। अब सोनू सूद के नाम से एम्बुलेंस सेवा भी शुरू हो गई है।

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो हैदराबाद में सोनू सूद के नाम से ये एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है जिसका उद्घाटन खुद एक्टर करने पहुंचे। हैदराबाद के रहने वाले शिवा नाम के शख्स सोनू से बहुत प्रेरित हुए हैं। एम्बुलेंस सेवा शुरू करने के लिए ‘सोनू सूद एम्बुलेंस सेवा’ (Sonu Sood Ambulance Service) नाम रखा गया है। शिवा नाम के व्यक्ति हैदराबाद में पेशे से एक तैराक हैं और नेक काम करते हैं। वो अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जिंदगियां बचा चुके हैं। लोगों ने उनकी निस्वार्थ सेवा देखकर उन्हें दान में कई बार पैसे दिए जिसे जमाकर करके वो एक एम्बुलेंस ले आए। शिवा अब इस एम्बुलेंस के जरिए भी लोगों की मदद करेंगे। कहा ये भी जा रहा है तेलंगाना में ये एम्बुलेंस बड़ी मात्रा में फ्री में जरूरतमंदो की मदद करेगी।

An ambulance service started on #SonuSood’s name .. called Sonu sood ambulance service.

This will be spread across states of #Andhra and #Telangana to help the needy patients who can’t afford medical facilities.

Well done @SonuSood 👍👌#SonuSoodAmbulanceService pic.twitter.com/JxvCgwMRze