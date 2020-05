फिल्मों में 'विलेन' लेकिन असल जिंदगी में 'हीरो', Sonu Sood के कदम की जमकर तारीफ

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) के मद्देनजर देश में लॉकडाउन है, लेकिन इसके कारण प्रवासी मजदूर सबसे ज्यादा परेशान हैं। लाखों की संख्या में मजदूर अपने घर वापस जाने के लिए पैदल ही निकल पड़े। ऐसे में बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद (Sonu Sood) ने एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है। वैसे तो सोनू सूद जब से देश में कोरोना वायरस फैला है, तभी से लगातार मदद के लिए आगे आ रहे हैं। पीएम केयर्स फंड में सहायता राशि के अलावा सोनू सूद ने अपना होटल भी कोरोना वॉरियर्स के लिए खोला था और अब एक्टर ने मजदूरों की परेशानी को समझते हुए उन्हें उनके घर पहुंचाने (Sonu Sood Help Migrants) का काम किया है।

सोनू सूद ने महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकार से अनुमति लेकर बसों (Sonu Sood Arrange Buses) की सर्विस शुरू करवाई। जिसके बाद महाराष्ट्र के ठाणे से कर्नाटक के गुलबर्गा के लिए 10 बसें मजदूरों (Sonu Sood Send 350 Migrants) को लेकर निकलीं। इस दौरान खुद सोनू सूद वहां मौजूद थे। उन्होंने मजदूरों को गुड बॉय कहा। घर पहुंचाने के लिए सोनू ने मजदूरों को खाना भी मुहैया करवाया। एक्टर के इस कदम की चारों तरफ जमकर तारीफ हो रही है। वहीं बॉलीवुड एक्टर्स ने भी सोनू सूद की सराहना की है।

डायरेक्टर फराह खान (Farah Khan) ने ट्वीट करते हुए सोनू की तारीफ की है। उन्होंने लिखा, 'मुझे आप गर्व है मेरे दोस्त। बसों का इंतजाम कर प्रवासी मजदूरों को उनके घर वापस भेजा। संकट की घड़ी में हमें बताता है कि किसके साथ हमें अपनी दोस्ती बरकरार रखनी है।'

Proud of my friend @SonuSood .. organising n sponsoring buses to take migrants back to their homes. Pandemic times also show us who we should continue being friends with ♥️ pic.twitter.com/Y5ykPzfhB8 — Farah Khan (@TheFarahKhan) May 12, 2020

एक्टर रोहित रॉय ने लिखा, 'यह व्यक्ति हमेशा समाज की भलाई के लिए अपना योगदान देते रहते हैं लेकिन कभी इसके बारे में बताएंगे नहीं। यहां तक कि यह तस्वीर भी अंजान व्यक्ति ने भेजी है। मुझे आप पर गर्व है सोनू भाई। आप वाकई में प्रेरणादायक हैं।'

This is one guy who goes about doing his bit for society but NEVER talks about it.. even this picture came from someone’s mobile phone unbeknownst to him..

Proud of you Sonu Pa.. You are truly an inspiration.. love always 🤗❤️

PS: in a sense, we are all migrants.. @SonuSood pic.twitter.com/xkvoDkvhPS — Rohit Bose Roy (@rohitroy500) May 12, 2020

वहीं एक्ट्रेस कविता कौशिक ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'ये सोनू सूद हैं, जो प्रवासी मजदूरों को राज्य सरकारों की परमिशन के बाद घर भेज रहे हैं। एक दयालु इंसान, प्रोफैशनली एक एक्टर, जो किसी और का काम कर रहे हैं क्योंकि इनके पास दिल है। आपको बहुत सारा प्यार और आदर।'