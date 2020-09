सोनू सूद की वजह से बच गई इस फैन के पिता की जान, अभिनेता ने कही यह बात

बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद की वजह से एक शख्स की जान बच गई है। दरअसल अभिनेता के एक फैन ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है, "सर मेरे पिता 10 महीनों से मुंह के कैंसर से जंग लड़ रहे थे,लेकिन आज मैंने अपने पिता को मुस्कुराते हुए देखा, यह सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हो पाया है, मेरे पिता का ट्रीटमेंट शुरू होने जा रहा है, अपना हाथ हमेशा हम पर बनाए रखें।" फैन के इस ट्वीट पर जवाब देते हुए अभिनेता ने लिखा, ***** पिता की तो पूरी दुनिया में सबसे अच्छी मुस्कान होती है"

अपने पिता का उपचार शुरू होने से फैन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने पिता के उपचार के दौरान के फोटो भी शेयर किए हैं ।अभिनेता का यह मैसेज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है कि किस प्रकार उनकी मदद से एक व्यक्ति की जिंदगी बदल गई। इस ट्वीट को देखकर हर कोई अभिनेता की तारीफ कर रहा है।

Dad has got the best smile in the world 😊 https://t.co/IJg1e3XLyC