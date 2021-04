कोरोना नेगेटिव सोनू सूद ने की मजदूर की मदद और सोनू सूद के ठीक होने पर कंगना रनौत बोलीं कि यह वैक्सीन का कमाल है

नई दिल्ली। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से हो रहा है। अभी तक 45 साल की उम्र से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग रही है। वहीं, 1 मई के बाद 18 साल के ऊपर सभी लोग वैक्सीन लगा सकेंगे। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने भी कुछ दिनों पहले वैक्सीन लगवा ली है। हाल ही में उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। लेकिन उन्होंने जल्द ही कोरोना को मात दे दी। ऐसे में एक्ट्रेस कंगना रनौत ने कहा कि वैक्सीन के कारण वो जल्दी ठीक हो गए।

6 दिन में कोरोना को मात

दरअसल, सोनू सूद ने 17 अप्रैल को जानकारी दी थी कि उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिसके बाद उन्होंने खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया था। हालांकि छह दिन के अंदर ही उन्होंने कोविड को मात दे दी। सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। सोनू फोटो में कोरोना निगेटिव वाले साइन के साथ नजर आ रहे हैं। इसके साथ, उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'कोविड को टेस्ट निगेटिव आया है।' जिसके बाद कंगना ने उनके जल्द ठीक होने के पीछे वैक्सीन को बताया है।

Sonu ji you had the first shot of the vaccine and I see because of that you recovered very fast, may be you want to appreciate India made vaccine and its effects, also encourage people to take the vaccine so that tons of it doesn’t get expired post 1st May like before 🥰🙏 https://t.co/k1smgDecwI