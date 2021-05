सुरेश रैना की मौसी के लिए सोनू सूद ने भिजवाया ऑक्सीजन सिलेंडर, क्रिकेटर बोले- 'आपका धन्यवाद'

नई दिल्ली। साल 2020 में चीन के वुहाना से कोरोनावायरस ने भारत में दस्तक दी थी। देखते ही देखते कोरोना ने कुछ समय में देश में कोहराम मचा दिया। महामारी के चलते देश में लॉकडॉउन लगा दिया गया। जिसका असर सबसे ज्यादा प्रवासी मजूदरों पर देखने को मिला। ऐसे में बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद गरीब लोगों की मदद के लिए आगे आए और वो दिन है और आज का सोनू लगातार लोगों की मदद करने में जुटे हुए हैं। एक साल बाद फिर कोरोना की दूसरी लहर देश को बर्बाद करती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में आज भी लोगों की मदद कर रहे हैं। खास बात यह कि अब सोनू आम आदमियों से लेकर सेलेब्स तक की मदद कर रहे हैं। हाल ही में सोनू सूद से भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने अपनी मौसी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने गुहार लगाई थी।

Send me the detals bhai. Will get it delivered. https://t.co/BQHCYZJYkV