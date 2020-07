Sonu Sood ने लॉन्च किया प्रवासी रोजगार ऐप, अब मजदूरों को फ्री में मिलेंगी नौकरियां.. दरियादिली देख फैंस फिर हुए गदगद

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद (Soon Sood) पूरे कोरोना वायरस लॉकडाउन (Coronavirus Lockdown) के दौरान प्रवासी मजदूरों के लिए मसीहा बने हुए हैं। वो लगातार उन्हें सुरक्षा के साथ घर पहुंचा रहे हैं। सोनू सूद की दरियादिली के लोग पहले ही कायल हो चुके हैं। अब सोनू प्रवासी मजदूरों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी ले (Sonu Sood Brings good news for migrant workers) आए हैं। जरूरतमंदों और मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के बाद अब सोनू उनके लिए एक जॉब का ऐप लेकर (Sonu Sood launches job hunt app for migrant workers) आए हैं। इस ऐप का नाम प्रवासी रोजगार है, ये उन मजूदरों को नौकरी देगा जो इसकी तलाश में हैं। इस ऐप से लगभग 500 कंपनियां और एनजीओ जुड़े हैं जो अलग-अलग सेक्टर्स में नौकरियां उपलब्ध कराएंगी वो भी बिल्कुल फ्री में।

प्रवासी मजदूरों को सोनू सूद ने घर तो पहुंचा दिया लेकिन उनके लिए रोजगार परेशानी का सबब बना रहा। कई मजूदर इसको लेकर दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। जिसको देखते हुए सोनू ने नया उपाय निकाला और अपने कई दोस्तों की मदद से प्रवासी रोजगार नाम का ऐप (Named Pravasi Rojgar App) लेकर आ गए। सोनू ने अपने ट्विटर पर दो तस्वीरें शेयर की हैं (Sonu Sood shared Rojgar App photo) जिसपर लिखा है अब है रोजगार की बारी। साथ ही इसमें नीचे लिखा गया है सोनू सूद की पहल। यानी कि सोनू ने अपने ऐप लॉन्च की जानकारी दे दी है।

सोनू ने बताया कि इस महामारी के मुश्किल वक्त में अपने गांव में रोजगार ढूंढना बहुत मुश्किल है। इस ऐप के माध्यम से उन्हें काम मिलने में आसानी होगी। पिछले कुछ महीनों से इस पर काम किया जा रहा था। बहुत प्लानिंग, तैयारियों के बाद इस ऐप को बनाया जा (Sonu Sood told was planning to make app from last few months) सका है। लोगों को फोन करके अपना रजिस्ट्रेशन कराना (migrant workers have to make registration) होगा। उनकी एक प्रोफाइल बनेगी। हम उनसे उनकी योग्यता के बारे में जानेंगे और उसके अनुसार ट्रेनिंग भी दी (Training wil be given to migrant workers for free) जाएगी। ये सभी सुविधाएं मुफ्त में होंगी।

सोनू सूद को भारत रत्न मिलना चाहिए क्यों दोस्तो — Kangana Ranaut (@kanganaranaut_O) July 22, 2020

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोनू के इस ऐप से निर्माण, परिधान, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, बीपीओ (Healthcare, engineering, BPOs), सुरक्षा, ऑटोमोबाइल, ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स जैसे सेक्टर्स की लगभग 500 कंपनियां (500 companies supported Sonu Sood) जुड़ी हैं। दिल्ली, बैंगलुरु, मुंबई और हैदराबाद जैसे शहरों में चौबीस घंटे के लिए सेवाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। सोनू के इस नए कदम से फैंस एक बार फिर बेहद खुश नजर (Fans praised Sonu Sood again)आ रहे हैं। वो उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- सोनू सूद को भारत रत्न मिलना (Fan asked Bharat Ratn for Sonu Sood) चाहिए, क्यों दोस्तों। फैंस सोनू की दरियादिली देख उनको मसीहा बता रहे हैं।