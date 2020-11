जरूरतमंदों के मसीहा बेच रहे नारियल पानी, बोले यह मेरा साइड बिजनेस है

बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें वे नारियल पानी बेचते नजर आ रहे हैं। अभिनेता इस वीडियो में नारियल को काट रहे हैं, वह तमाम फैंस को नारियल पानी पिला रहे। यह देखकर उनके फैंस भी हैरान रह गए।

दरअसल वायरल वीडियो में सोनू सूद नारियल पानी बेचते नजर आ रहे हैं। वह अपने फैंस को नारियल पानी पिला रहे हैं। इस वीडियो में सोनू सूद ने अपना टैलेंट दिखाते हुए खुशी जाहिर की है और वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "यह मेरा साइड बिजनेस है" अभिनेता का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड कर रहा है और इस पर फैंस अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

आपको बता दें कि सोनू सूद कोरोना वायरस के दौरान जरूरतमंद लोगों के मसीहा बनकर उभरे हैं। उन्होंने लोगों को लाकडाउन के दौरान अपने गृह राज्य भिजवाने के साथ ही लोगों की हर संभव मदद की है। ऐसे में लोगों उन्हें भगवान की तरह भी पूजने लगे हैं।

.@SonuSood treats everyone with coconut water on the sets of his movie in Hyderabad. Fans gathered to get fresh coconut water served by the actor. 👌👌 pic.twitter.com/VmPsmu8NId