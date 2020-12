Sonu Sood ने बेरोजगार लोगों के लिए बनाई नई योजना, ई-रिक्शा से शुरू कर सकते हैं छोटा बिजनेस.. जानिए पूरी जानकारी

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद (Sonu Sood) ने कोरोना लॉकडाउन (Coronavirus Lockddown) में गरीब और प्रवासी मजदूरों की कितनी मदद की है ये किसी से छिपी नहीं है। वो आए दिन जरूरतमंदो की मदद करते ही रहते हैं। देश के लोगों के दिलों में सोनू ने एक खास जगह बनाई है। गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए वो भगवान समान बन चुके हैं। सोनू सूद के अच्छे कामों की लिस्ट बेहद लंबी हो चली है। अब सोनू ने गरीब लोगों की मदद करने के लिए एक और नई तरकीब निकाली है। उन्होंने जरूरतमंद लोगों ई-रिक्शा देने का सोचा है।

सोनू ने बेरोजगार लोगों को काफी रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। सोनू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स (Sonu Sood Twitter) के जरिए लगातार लोगों की मदद करने में जुटे रहते हैं। अब एक्टर ने नई रणनीति बनाई है। उन्होंने कोरोना के चलते हुए बेरोजगार लोगों के लिए ई-रिक्शा देने का प्लान बनाया है। ये सोनू एक नए कॉन्सेप्ट खुद कमाओ घर चलाओ के जरिए करने वाले हैं। सोनू ने इस बात की जानकारी अपने ट्विटर पर ट्वीट करके दी है। उन्होंने लिखा- कल के सुंदर भविष्य के लिए आज एक छोटा सा कदम। ऐसे लोगों को ई-रिक्शा दिए जाएंगे जो इसके माध्यम से अपना छोटा बिजनेस कर सकें। आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक छोटी सी मदद।

A small step today, for a big leap tomorrow. By providing free e-rickshaws that can be used to kickstart small businesses. A small effort to empower people to become self reliant. @ShyamSteelIndia #KhudKamaoGharChalaao#MaksadTohIndiaKoBananaHaihttps://t.co/hN5ERGVMqT pic.twitter.com/CuAum9vYyG