Disha Salian संग तस्वीरें वायरल होने पर Sooraj Pancholi हुए गुस्सा, पोस्ट शेयर बोलें- 'जानकर मुझे केस में फंसा रहे हैं'

नई दिल्ली। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput Death ) के देहांत को डेढ़ महीने से भी अधिक समय होने जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस ( Sushant Singh Rajput Suicide Case ) की छानबीन में जुटी बिहार और महाराष्ट्र पुलिस ( Bihar and Maharashtra Police ) के बाद अब सुशांत केस सीबीआई को सौंप ( Sushant Suicide case transfer to CBI ) दिया गया है। सुशांत की मौत के बाद से ही एक के बाद एक कई बड़े खुलासे होते हैं। जिनकी वजह से केस में कई नए मोड़ आते जा रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक्टर सूरज पंचोली ( sooraj Pancholi ) संग सुशांत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान ( Disha Salian ) की तस्वीरें सामने आईं। जिसके बाद से सूरज एक बार शक के कटघरे में खडे हो गए हैं।

सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों के सामने आने के बाद यह कहा जा रहा था कि 'सूरज पंचोली के दिशा और सुशांत ( Suraj was friend of Sushant and Disha ) के दोस्त थे, लेकिन दोनों के साथ ही उनका मनमुटाव चल रहा था। लेकिन अब सूरज पंचोली ( Sooraj Pancholi gave clarification on the pictures ) खुद सामने आए हैं और उन्होंने इन तस्वीरों के बारें में बात की है। सूरज ने एक पोस्ट लिखा है जिसमें उन्होंने तस्वीरों की सच्चाई बताई है। सूरज के मुताबिक यह खबर पूरी तरह से गलत है। उन्होंने मीडिया पर सवाल करते हुए कहा कि 'क्या यह वही मीडिया पर जिस पर भरोसा करने का कहा जाता है।

उन्होंने इन तस्वीरों को 2016 में खींचने की बात कही है। उन्होंने यह भी बताई की फोटो में दिखाई दे रही लड़की दिशा नहीं ( The girl in the picture is not Disha) बल्कि उनकी फ्रेंड अनुश्री ( Sooraj's friend Ansushree ) ही। जोकि भारत में नहीं रहती है। सूरज का कहना है कि 'वह दिशा से कभी भी नहीं मिले। उन्हें जान बूझकर इस केस में घसीटा ( Being implicated in the case ) जा रहा है। पोस्ट के अंत में उन्होंने कहा कि लोगों का ब्रेनवाश ना करें और उनको परेशान ना करें।'

बता दें 9 जून को दिशा सालियान ( Disha Salian Committed suicide on 9th june ) ने अपने घर की 14वीं मंजिल से कूदकर खुदखुशी कर ली थी। जिसेक बाद दिशा सुसाइड केस ( Disha Salian Suicide case ) में सूरज पंचोली का नाम ( Suraj Pancholi was also included in the case ) भी सामने आया था। जिसके बाद उन्होंने चौंकते हुए कहा था "कि हैं? मैं तो जानता तक नहीं हूं कि दिशा कौन हैं? मैं उससे अपनी पूरी लाइफ में मिला तक नहीं हूं। उन्होंने यह भी बताया था कि दिशा के बारें में उन्हें तब पता चला था जब सुशांत की मौत हुई थी। जिसे सुन उन्हें काफी दुख हुआ था।

सूरज ने कहा कि किसी ने फेसबुक पेज पर एक कहानी की तरह यह बात लिख दी और सब ने मान भी ली।" बता दें दिशा सालियान सुसाइड केस में सूरज पंचोली के ऊपर आरोप लगाते हुए एक पोस्ट तेजी से वायरल हुआ था। जिसमें कहा गया था कि दिशा सूरज संग रिलेशनशिप ( Disha was in a relationship with Suraj ) में थीं। दिशा उनके बच्चे की मां बनने ( Disha was going to be the mother of Sooraj's child ) वाली थी और यही वजह थी कि सूरज और सुशांत ( Three years ago, Sushant and Suraj had a hand in hand ) की तीन साल पहले हाथपाई भी हुई थी। वहीं पोस्ट में यह भी कहा गया था सलमान खान सूरज ( Salman Khan Protect Sooraj ) का बचाव कर रहे हैं।