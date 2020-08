Sushant Singh को लेकर Salman की नाराजगी पर बोलें Sooraj Pancholi, तीन साल पहले हुई पार्टी का खुला राज

नई दिल्ली। दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput ) ने 14 जून को अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या ( Sushant Committed Suicide ) कर ली थी। मुंबई पुलिस ( Mumbai Police ) ने सुशांत की मौत को सुसाइड घोषित कर दिया था। लेकिन एक्ट्रेस कंगना रनौत ( Kangana Ranaut ) और फिल्ममेकर शेखर कपूर ( Shekhar Kapur ) के बड़े-बड़े खुलासों से पूरे केस का रूप ही बदल दिया। जिसके बाद सुशांत केस में कई बड़ी हस्तियों का नाम शामिल हुआ। जिसमें से एक सलमान खान ( Salman Khan ) का नाम भी लिस्ट में शामिल था। सलमान पर आरोप लगा था कि वह भी नेपोटिज्म ( Nepotism in bollywood ) को बढ़वा दे रहे हैं और सुशांत के करियर को बर्बाद करने में उनका भी हाथ है। साथ केस में सूरज पंचोली ( Sooraj Pancholi ) का नाम आने पर सलमान के पीछे उनको बचाने के बात भी सामने आई थी। जिस पर अब सूरज पंचोली ने एक बयान दिया है।

हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू के दौरान सूरज पंचोली ने सुशांत संग ( Sooraj Sushant Releastion ) उनके रिश्तों और वायरल हो रही तस्वीर के बारें में बात की। सूरज पंचोली ने कहा कि '3 पहले साल पहले भी सुशांत और उनके ( Sushant's quarrel with Suraj Pancholi was rumored ) झगड़े को लेकर एक अफवाह उड़ी थी।' जिसके बाद सुशांत उनके पास आए थे। जिसमें सुशांत ने कहा था कि 'पेपर में एक आर्टिकल छपा है कि सलमान खान उनसे नाराज़ हैं क्योंकि उन्होंने उनके साथ बदसलूकी की है। सूरज ने बताया कि सुशांत चाहते थे कि वह सबके सामने आकर इस बात की असलियत बताएं। तीन साल पहले हुई इस घटना के बारें में विस्तार से बताते हुए सूरज ने बताया कि तीन पहले उनके एक दोस्त ने पार्टी ( Party at friend's house ) रखी थी। जिसमें वह और सुशांत ( Sooraj and Sushant Invited ) दोनों का बुलाया गया था। पार्टी के दौरान सुशांत संग उन्होंने एक ऐसी तस्वीर क्लिक करवाई थी।

जिसे देख लग रहा था कि जैसे उनका झगड़ा हो रहा है। वह तस्वीर वायरल ( Sushant Sooraj Photo Viral ) हो गई और आर्टिकल ( Sushant Sooraj photo published in article ) में छपी लगने । जिसमें सूरज पंचोली संग लड़ाने की वजह से सलमान सुशांत से नाराज़ हैं। लेकिन इस बात में छोड़ी सी भी सच्चाई नहीं थी। बता दें सुशांत केस में ( sooraj is being linked with Disha Salian ) सूरज का नाम उनकी एक्स मैनेजर दिशा सालियान संग जोड़ा जा रहा है। इससे पहले वह एक्ट्रेस जिया खान सुसाइड केस ( Sooraj also involved in Jiya Khan ) में फंस चुके हैं।