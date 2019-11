मशहूर साउंड एडिटर निमिष पिलांकर की दर्दनाक मौत पर इंडस्ट्री में छिड़ी बहस, अक्षय ने लिखा...

मौत पर गोवा में चल रहे 50वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के दौरान बॉलीवुड के एक मशहूर साउंड एडिटर निमिष पिलांकर का निधन हो गया। बताया जा रहा है कि हाई ब्लडप्रेशर की वजह से उनके दिमाग पर असर पड़ा और ब्रेन हैमरेज उनके दिमाग ने काम करने बंद कर दिया। निमिष की उम्र सिर्फ 29 साल थी। निमिष ने 'रेस 3', 'हाउसफुल 4' और 'मरजावां' जैसी फिल्मों में काम किया है। रिपोर्ट के अनुसार वह इन दिनों काम के बोझ से जूझ रहे थे और लगातार काम कर रहे थे।

Sound technician NIMISH PILANKAR,aged 29, passed away. Blood pressure shot up ldng to brain haemorrhage. Technicians r backbone of Bollywood cinema. But does anyone care? It’s hi time the various associations, producers n stars who have more swag than sense did. Right now. pic.twitter.com/94AZ2KFyDT — khalid mohamed (@Jhajhajha) November 24, 2019

निमिष की मौत पर अब इंडस्ट्री में बहस छिड गई है। निमिष के निधन पर एक फिल्म पत्रिका के संपादक रहे,फिल्मों के लेखक, निर्देशक खालिद मोहम्मद ने इंडस्ट्री को लताड़ा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि साउंड टेक्नीशियन निमिश पिलंकर, जिनकी उम्र 29 वर्ष है, का निधन हो गया। ब्रेन हैमरेज के कारण ब्लड प्रेशर के कारण हुआ। तकनीशियन बॉलीवुड सिनेमा की रीढ़ हैं। लेकिन क्या कोई उनकी परवाह करता है?

Many techs work over time n rarely get paid for that. Its terrible. Afraid to loose work they stay quiet n keep working. Many times they may not get fully paid as well while they already accept to work for less money in the first place. Rest in Peace Nimish Pilankar. https://t.co/DdjHgXCeJb — Vipin Sharma 🇨🇦🎥🇮🇳 (@sharmamatvipin) November 24, 2019

ऑस्कर विजेता साउंड मिक्सर रसूल पोकुट्‌टी ने फिल्म समीक्षक और पत्रकार खालिद मोहम्मद के ट्वीट को रिट्वीट किया। 29 साल के निमिष की मौत पर उन्होंने सवाल उठाया कि क्या किसी को टेक्नीशियन्स की चिंता है?

एक्टर और फिल्ममेकर विपिन शर्मा ने भी निमिष की मौत पर ट्वीट करते हुए लिखा, 'कई तकनीकी लोग ओवर टाइम करते हैं और इसके लिए उनको भुगतान भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। नौकरी जाने के डर के वे चुपचाप काम करते रहते हैं। पहले ही उनको कम पैसे मिलते हैं।'

Very sad to learn about the passing away of Nimish Pilankar, that too at such a young age. My heart goes out to his family at this difficult time 🙏🏻 — Akshay Kumar (@akshaykumar) November 25, 2019

बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने भी ट्वीट करते हुए निमिष को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा, इतनी कम उम्र में निमिष पिलांकार के निधन के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। इस दुख की घडी में मैं उनके परिवार के साथ हूं।'