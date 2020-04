लोगों की मदद कर रहे साउथ एक्टर की आर्थिक स्थिति बिगड़ी, बैंक से लोन लेने तक की आ गई है नौबत

नई दिल्ली। कोरोनावायरस ( Coronavirus ) की महामारी को रोकने के लिए देशभर में लॉकडाउन किया गया है। ऐसे में लोगों की मदद करने के लिए कई बॉलीवुड सेलेब्स ने आगे आकर मदद करने का ऐलान किया। अधिकतर सेलेब्स ने पीएम केयर फंड में धनराशि दान की। तो वहीं कुछ सेलेब्स ने लोगों के रहने की छत और खाने का इंतजाम किया। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरहिट एक्टर प्रकाश राज ( Prakash Raj ) ने भी दिहाड़ी मजदूरों की मदद का ऐलान किया था। लेकिन अब उनका ट्वीट सुर्खियों में आ गया है।

My financial resources depleting .. But Will take a loan and continue reaching out . BECAUSE I KNOW ....I CAN ALWAYS EARN AGAIN.. IF HUMANITY SURVIVES THESE DIFFICULT TIMES. .. #JustAsking 🙏Let’s fight this together.. let’s give back to life ..a #prakashrajfoundation initiative pic.twitter.com/7JHSLl4T9C