दिग्गज सिंगर SP Balasubrahmanyam का 74 की उम्र में निधन, फिल्मी सितारों और सिंगर्स ने दी श्रद्धांजलि

मुंबई। दिग्गज गायक एसपी बालासुब्रमण्यम ( SP Balasubrahmanyam ) का शुक्रवार दोपहर निधन हो गया है। उनका एमजीएम अस्पताल में इलाज चल रहा था। उन्होंने अपने कॅरियर में एक से बढ़कर एक गाने गाए और श्रोताओं को अपनी आवाज से मंत्रमुग्ध करते रहे। उनके निधन पर बॉलीवुड और टॉलीवुड सेलेब्स ने श्रद्धांजलि दी है। इनमेेें ए आर रहमान, अभिनेता राम चरण, रितेश देशमुख, दलकीर सलमान, महेश बाबू व अन्य सेलेब्स शामिल हैं।

गौरतलब है कि गुरुवार को अचानक बिगड़ने के चलते उनकी हालत काफी नाजुक बनी हुई थी। एमजीएम अस्पताल द्वारा जारी एक बयान में इसकी जानकारी दी गई। अगस्त के महीने में कोविड की जांच में नतीजा पॉजिटिव आने के बाद उन्हें इसी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था।

Oru Sahabdham samaptam.

Thank you for the memories. Thank you for showing that a singer can be a fantastic singer, act, voice act, produce, compose & more. You lived and how! Your art will live for aeons and I’ll always celebrate you. #SPB — Chinmayi Sripaada (@Chinmayi) September 25, 2020

Sad and a heartbreaking day #SPBalasubrahmanyam . Lived his life beautifully, contributing to society his passion and music. His voice will live on forever. May he rest in peace 🙏🙏🙏🙏🙏 — Radikaa Sarathkumar (@realradikaa) September 25, 2020

Unable to process the fact that #SPBalasubramaniam garu is no more. Nothing will ever come close to that soulful voice of his. Rest in peace sir. Your legacy will live on. Heartfelt condolences and strength to the family 🙏 — Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) September 25, 2020

I am shocked to learn that our ever smiling SPB garu is no more. This loss to our fraternity is unimaginable. My deepest condolences to his entire family. pic.twitter.com/PJ4Wxk8uiA — Ram Charan (@AlwaysRamCharan) September 25, 2020

Rest in Peace SPB sir. True legend. 💔 pic.twitter.com/aKju0579gB — dulquer salmaan (@dulQuer) September 25, 2020

हम बने तुम बने -एक दूजे के लिए। #SPBalasubrahmanyam ji -thank you for the amazing music: -with a heavy heart I say...साथिया या तूने क्या किया? Rest in glory Sir. Condolences to the family, loved ones & millions of fans world over. pic.twitter.com/YYlc9J1UGT — Riteish Deshmukh (@Riteishd) September 25, 2020

अस्पताल की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि 5 अगस्त को एमजीएम हेल्थकेयर में भर्ती कराए गए थिरु एसपी बालासुब्रमण्यम ईसीएमओ और अन्य लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थ। पिछले 24 घंटों में उनकी स्थिति काफी ज्यादा बिगड़ गई थी, जिसके चलते लाइफ सपोर्ट सिस्टम बढ़ाने की जरूरत पड़ी। 7 सितंबर को बालासुब्रमण्यम के बेटे एसपी चरण ने बताया था कि उनके पिता कोविड-19 की जांच में नेगेटिव पाए गए हैं।

बालासुब्रमण्यम को 2001 में पद्मश्री सम्मान मिला। 2011 में उन्हें पद्मभूषण से सम्मानित किया गया। उन्होंने 16 भाषाओं मेंं करीब 40 हजार से ज्यादा गाने गाए। 1981 में आई फिल्म 'एक दूजे के लिए' उन्हें प्लेबैक सिंगर का नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिला। 1989 में उन्होंने सलमान खान के लिए गाया और बाद में कई गानों को अवाज दी। सलमान की फिल्म 'मैंने प्यार किया' में उनके गानों को बालासुब्रमण्यम ने ही गाया था।

Bala Subramaniam sir . All the strength hope wishes from the bottom of my heart to a speedy recovery n thank u for every song u sang fr me n made special your dil dewana hero prem, Love u sir. — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) September 24, 2020

सलमान खान ने गुरुवार को ही बालासुब्रमण्यम को स्वास्थ्य में जल्द सुधार की शुभकामना दी थी। सलमान ने अपने ट्वीट में लिखा था,' बाला सुब्रमण्यम सर, आपकी जल्द रिकवरी के लिए मेरे मन की गहराइयों से दुआएं। आपने मेरे जो भी गाने गाए, उन्हें खास बना दिया। आपका दिल दीवाना हीरो प्रेम, लव यू सर।'