एसपी बालासुब्रमण्यम को अंतिम विदाई देने पहुंचे कई मशहूर सितारे और तमाम फैन्स

मशहूर सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम के अंतिम संस्कार में तमाम नेता, अभिनेता और फैंस पहुंचे। उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। आपको बता दें कि सिंगर का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वह कोरोना संक्रमण के कारण लंबे समय से हॉस्पिटल में एडमिट थे।

एसपी बालासुब्रमण्यम के अंतिम दर्शन के लिए शनिवार को साउथ फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज सितारे सहित कई राजनेता भी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। इस अवसर पर एक्टर विजय ने भी हाथ जोड़कर बालासुब्रमण्यम को श्रद्धांजलि दी। उनके अंतिम संस्कार में एआईएडीएमके नेता डी जयकुमार और आंध्र प्रदेश के सिंचाई मंत्री अनिल कुमार यादव भी शामिल हुए।

जानकारी के अनुसार सिंगर का पार्थिव शरीर तिरुवल्लूर जिले के तमराइपक्कम ले जाया गया। जब उनका पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, तो सड़क के दोनों और लोग खड़े होकर फूल बरसा रहे थे। कई स्थानों पर उनके पार्थिव शरीर के वाहन को रोकना पड़ा था। ताकि लोग गायक को श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकें। सिंगर के करीब 50 साल से दोस्त रहे संगीतकार इलियाराजा ने एक इमोशनल वीडियो पोस्ट शेयर कर कहा, "बालू, मैंने तुम्हें कहा था कि लौट कर आना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी और तुम चले गए..... क्या तुम गंधर्वों के लिए गाने के लिए गए हो" वहीं संगीतकार ए आर रहमान ने भी उनकी याद में एक वीडियो पोस्ट किया है।

Thalapathy Vijay at the funeral of Singer #SPB pic.twitter.com/zyTWGJFFa3