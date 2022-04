RRR के बाद क्या दोबारा Alia Bhatt के साथ काम करेंगे SS Rajamouli? जानें क्या बोले डायरेक्टर

एस एस राजमौली के साथ काम करना कौन नहीं चाहता होगा बॉलीवुड से लेकर साउथ कैसा भी सेलेब्स SS राजमौली के साथ काम करना चाहते हैं। फ़िल्म आरआरआर में आलिया भट्ट का भी एक छोटा सा रोल था। जिसको देखने के बाद हिन्दी ऑडियंस को उनका इतना छोटा रोल देखकर अच्छा नहीं लगा। चलिए जानते हैं क्या आलिया भट्ट आगे एस एस राजमौली के साथ काम करेंगी…

आलिया भट्ट और अजय देवगन को हाल ही में फ़िल्म आर आर के ज़रिये यह मौक़ा मिला कि वह एस एस राजमौली की फ़िल्म में काम कर सके। इस फ़िल्म में अजय देवगन का रोल तो ठीक ठाक था लेकिन आलिया भट्ट का किरदार काफ़ी कम समय के लिए था। जिसको देखने के बाद हिंदी ऑडियंस काफ़ी ख़फ़ा दिख रही थी। हिंदी ऑडियंस का कहना था कि आलिया भट्ट का किरदार काफ़ी कम समय के लिए रहा हैं।

ss rajamouli say he really like alia-bhatt and want to work with her