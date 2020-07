फिल्ममेकर रूमी जाफरी ने दर्ज करवाया बयान, सुशांत और रिया की लव स्टोरी को लेकर किया ये सनसनीखेज खुलासा

बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Sing Rajput) को आत्महत्या किए एक महीने से ज्यादा वक्त गुजर गया, लेकिन सोशल मीडिया पर हर कोई उनकी ही बात कर रहा है। उनके निधन के बाद बॉलीवुड में नेपोटिज्म, इनसाइडर्स और आउटसाइडर्स पर भी खूब बहस हो रही है। फिल्म स्टार्स कई बड़े फिल्ममेकर्स और प्रोडक्शन हाउसेज पर जमकर निशाना साध रहे हैं। अब तक सुशांत की आत्महत्या मामले में करीब 45 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। सभी सुशांत के सुसाइड मामले में सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। मुंबई पुलिस ने इस मामले में कई स्टार्स को पूछताछ के लिए नोटिस भेजे हैं। जिनमें कंगना रनोत (kangana ranaut ) , करण जौहर ( karan johar ) के मैनेजर सहित अन्य कई लोग शामिल हैं।

इस मामले में हाल ही सुशांत की फिल्म 'रॉम-कॉम' के डायरेक्टर रूमी जाफरी ( rumi jafri ) से पूछताछ की गई। उन्होंने सुशांत और रिया चक्रवर्ती ( rhea chakraborty ) के रिलेशनशिप को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे किए। मीडिया रिपोर्ट्स मुताबिक, रूमी ने पुलिस को बतया कि रिया हमेशा सुशांत के साथ रहती थीं और उन्हें सपोर्ट करती थीं। उनके कथित डिप्रेशन की बीमारी के दौरान भी वे उनका ख्याल रखती थीं।

A film that will always be etched in the hearts of all Bollywood fans. Your love has made Dil Bechara the biggest movie opening. Ever. #DisneyPlusHotstar #Lovebreaksrecords#DilBechara #DisneyPlusHotstarMultiplex pic.twitter.com/dwrnmumjVd