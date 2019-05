Student of the year 2 Box Office Collection Day 1: जानिए करण के स्टूडेंट्स ने पहले दिन कमाए कितने करोड़

बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ, तारा सुतारिया और अनन्या पांडे की फिल्म 'Student of the Year 2' कल सभी सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। पुनीत मल्होत्रा के डायरेक्ट बनी इस मूवी से बॉलीवुड एक्टर चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे डेब्यू करने जा रही हैं। अनन्या के अलावा उनके साथ तारा सुतारिया भी मूवी में लीड रोल में हैं। वहीं इन दोनों एक्ट्रेसेस के साथ फिल्म में एक्टर टाइगर श्रॉफ इश्क फरमाते नजर दिखाई दे रहे हैं। 'Student of the Year 2' के ( First day Box Office Collection ) बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बता करें तो ये पहली फिल्म 'Student of the Year' का ओपनिंग डे की कमाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

यह फिल्म करीब 45 करोड़ रूपए के बजट में बनी है और भारत में 1500 से 2000 स्क्रीन्स के बीच में रिलीज हुई है। माना जा रहा है कि पहले दिन 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' को 15 से 17 करोड़ रूपये के बीच की कमाई हो सकती है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में SOTY 2 के ओपनिंग डे पर 12-14 करोड़ कमाने की संभावना जताई गई है। इस फिल्म ने 12.06 करोड़ की ओपनिंग की है।

#StudentOfTheYear2 puts up a fairly good total on Day 1... Biz slowed down towards evening shows... Sat and Sun crucial... Substantial growth - especially at plexes - is essential for a healthy total... Fri ₹ 12.06 cr. India biz. #SOTY2 is Tiger’s second highest opener *so far*. — taran adarsh (@taran_adarsh) May 11, 2019

अगर बात करें 2012 में आई 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' के फर्स्ट डे कलेक्शन की तो उसकी पहले दिन की कमाई 7.48 करोड़ थी। अब देखना होगा कि कमाई के मामले में SOTY 2 पहले पार्ट से कितना आगे निकल पाती है। बात करें करण जौहर की पिछली फिल्म 'कलंक' तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही थी।