Sushant Case में CBI मंजूरी पर बोले सुब्रमण्यम स्वामी- क्या मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई? तो शेखर सुमन ने उठाई रिया की गिरफ्तारी की मांग

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत मामले (Sushant Singh Rajput case) में केंद्र सरकार ने बिहार सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश को मंजूरी दे (Centre accepts Bihar CBI request in Sushant case) दी है। बुधवार को रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुनवाई हुई और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश को स्वीकार कर (Supreme Court informed of CBI acceptance in Sushant case) लिया है। इस खबर के सामने आने के बाद ही सोशल मीडिया पर मानों जैसे खुशी की लहर दौड़ (Social media reaction on CBI acceptance) गई। लंबे समय से नेताओं, सेलेब्स और सुशांत के फैंस की तरफ से सीबीआई जांच की डिमांड होती रही है। हालांकि इस केस में नया मोड़ और तेजी तब आई जब सुशांत के पिता केके सिंह ने रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) और उसके खिलाफ एफआईआर पटना में दर्ज करवाई। रिया चक्रवर्ती पर परिवार समेत उन्होंने कई संगीन आरोप (Serious allegations on Rhea Chakraborty) लगाए हैं। इसके बाद से ही बिहार पुलिस ने कई नए एंगल खोज निकाले हैं। हालांकि मुंबई पुलिस की तरफ से कुछ खास सहयोग ना दिखते हुए सुशांत के पिता ने सीबीआई जांच की बात सीएम नीतीश कुमार (Bihar CM Nitish Kumar) के सामने रखी थी। जिसके बाद बिहार सरकार की तरफ से इसकी सिफारिश की गई थी।

The SC has been informed by the Centre that Sushant case has been handed over to CBI. Have I completed my commitment and free to go? — Subramanian Swamy (@Swamy39) August 5, 2020

बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) लंबे समय से सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई जांच की डिमांड करते रहे हैं। उन्होंने अपने वकील इश्करण के माध्यम से इस केस पर मुंबई पुलिस की जांच पर बार-बार सवाल उठाए थे। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्विटर अकाउंट (Subramanian Swamy tweet on CBI acceptance) के जरिए सुशांत की मौत पर कई अहम सवालों उठाते रहे हैं। बीते दिन उन्होंने बिहार सीएम नितीश कुमार को भी बधाई दी थी। अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए अपने ट्विटर पर लिखा- सुप्रीम कोर्ट को केंद्र की तरफ से बता दिया गया है कि सुशांत केस सीबीआई को दे दिया गया है। क्या मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है और जाने के लिए आजाद (Subramanian Swamy asked free to go) हूं? सुब्रमण्यम स्वामी के ये जानकारी देने और सवाल पूछने के बाद यूजर्स के रिएक्शन भी आने शुरू हो गए। उन्होंने कहना है कि अभी जंग बाकी है। एक यूजर ने लिखा- नहीं सर अभी हमें आपकी जरूरत है। तो दूसरे ने लिखा- नहीं सर, हम ये लड़ाई साथ में जीतेंगे।

No sir.. Let the truth come out.. Maha govt is very clever and inhumane. Plz wait till the end! You are out biggest support. — Garvita Pandey 🌻 (@PandeyGarvita) August 5, 2020

वहीं सुशांत केस में शुरुआत से अपनी आवाज उठाने वाले एक्टर शेखर सुमन (Shekhar Suman) ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले पर खुशी जताई। उन्होंने ट्विटर पर (Shekhar Suman reaction on centre accepted CBI request) लिखा- सुप्रीम कोर्ट ने बुरी रिया चक्रवर्ती को संरक्षण देने से इंकार कर दिया। उसे अब गिरफ्तार कर जेल में डाल जाना चाहिए। मुंबई पुलिस का पर्दाफाश हो गया है। अयोध्या में जय श्री राम के जाप के दौरान ये सब हो रहा है। सीबीआई फॉर सुशांत।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते बाद फिर से सुनवाई की बात कही है। रिया चक्रवर्ती को इन्टेरिम प्रोटेक्शन देने को खारिज कर दिया (No interim protection granted to Rhea Chakraborty) है। साथ ही केस को ट्रांसफर करने की बात पर तीन दिन में सभी पक्षों से जवाब मांगा है।