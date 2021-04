एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णमूर्ति को नहीं मिल रही है कोरोना वैक्सीन

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। रोजाना लाखों की संख्या में लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। आम से लेकर खास तक हर कोई इसकी चपेट में आ रहा है। ऐसे में वैक्सीन लगवाने के लिए भी लोग बढ़-चढ़कर आगे आ रहे हैं। हर कोई इसी कोशिश में है कि उसे वैक्सीन लग जाए। लेकिन बढ़ते मामलों के कारण देश में दवाइयों, ऑक्सीजन और वैक्सीन की कमी हो रही है। एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने भी वैक्सीन की कमी को लेकर ट्वीट किया है।

बिना वैक्सीन लौटना पड़ा

दरअसल, सुचित्रा कृष्णमूर्ति कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए अस्पताल पहुंचीं। लेकिन वैक्सीन की कमी के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। ऐसे में उन्होंने इसकी जानकारी ट्वीट कर दी। उन्होंने लिखा, 'मैं लाइफलाइन अस्पताल से वापस आ चुकी हूं जहां मैंने वेबसाइट के जरिए कोविड-19 वैक्सीन के लिए अपॉइंटमेंट ली थी। उनके यहां वैक्सीन खत्म हो चुकी है। वह कह रहे हैं कि वैक्सीन आ ही नहीं रह गई। एक सप्ताह में पता करो।'

So I am bng turned back from #Lifeline hospital where i had a scheduled appointment for #COVID19Vaccine made in #cowin website0 . They have RUN OUT of vaccine - vaccine aa hi nahi raha hai. Ek week mein enquiry karo.