सुहाना खान की फिल्म का टीज़र रिलीज, कुछ इस अंदाज में दिखीं शाहरुख की लाडली

नई दिल्ली। शाहरुख खान की बेटी सुहाना का एक्टिंग डेब्यू हो चुका है। सुहाना खान ‘द ग्रे पार्ट ऑफ ब्लू’ नाम की शॉर्ट फिल्म में काम कर रही हैं। अभी हाल ही में इस फिल्म का पोस्टर आया था जिसका कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा हिला हुआ रखा गया था । अब इस फिल्म का टीज़र भी रिलीज़ कर दिया गया है।

Dear all - Here I present for the first time some of the visuals for my upcoming short film ‘The Grey Part of Blue’. I want to thank all of you for the continued support this past year, it’s truly been surreal. Until then, I hope you enjoy this little teaser!

