Hera Pheri 3 के लिए सुनील शेट्टी ने बदला लुक, कटवाए बाल? वीडियो देख लोगों ने कहा- 'अन्ना कितने लाख...'

नई दिल्लीPublished: May 04, 2023 01:07:04 pm Submitted by: Shweta Bajpai

Sunil Shetty new look for Hera Pheri 3: लोगों को हंसा-हंसा कर लोट-पोट करने वाली फिल्म 'हेरा फेरी' फ्रेंचाइजी के फैंस इसके पार्ट 3 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब फिल्म के तीसरे पार्ट की बारी है, जिसकी घोषणा भी कर दी गई है। इस बीच सुनील शेट्टी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे लोग 'हेरा फेरी 3' से जोड़कर देख रहे हैं।

Hera Pheri 3

Sunil Shetty new look for Hera Pheri 3: सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार और परेश रावल एक बार फिर अपनी पॉपुलर कॉमेडी फिल्म 'हेरा फेरी' की तीसरी किस्त के साथ दर्शकों को गुदगुदाने के लिए लौट रहे हैं। राजू, श्याम और बाबूराव की तिगड़ी एक बार फिर से दर्शकों को हसाने के लिए एक साथ आने वाली है। 16 साल के बाद फिरोज नाडियाडवाला प्रोडक्शन की तीसरी फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली है। 'हेरा फेरी 3' का एलान होने के बाद से ही फिल्म लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। इस बीच बॉलीवुड के अन्ना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है।