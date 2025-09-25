सीलबंद लिफाफे में संजय कपूर की कुल संपत्ति, पत्नी प्रिया कपूर की नई मांग

Sunjay Kapur Property Dispute: दिल्ली हाई कोर्ट 26 सितंबर को बिजनेसमैन संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर की याचिका पर सुनवाई करेगा। प्रिया कपूर चाहती हैं कि अपने दिवंगत पति की संपत्तियों का ब्यौरा वह कोर्ट में दें, लेकिन यह जानकारी सीलबंद लिफाफे में जमा की जाए। उनका कहना है कि वह पूरी जानकारी देने के लिए तैयार हैं, मगर संपत्ति वाली बात सार्वजनिक न होकर सिर्फ अदालत तक ही सीमित रहना चाहिए।