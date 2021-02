उत्तराखंड में आई आपदा पर Sunny Deol ने जताया दुख, ट्वीट कर प्रार्थना करने की बात कही

नई दिल्ली। बीते दिन उत्तराखंड के जोशीमठ इलाके में तपोवन में नंदा देवी ग्लेशियल का हिस्सा टूट गया है। जिसकी वजह से उत्तराखंड में भारी तबाही हुए। जानकारी के अनुसार इस घटना में 10 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 170 से भी ज्यादा लोग अभी तक लापता हैं। इस हादसे को सुन सभी काफी हैरान हैं और उत्तराखंड के लिए कामना कर रहे हैं। इस बीच बॉलीवुड सेलेब्स भी उत्तराखंड में हुई तबाही के लिए प्रार्थना करते हुए दिखाई दिए। इस बीच बॉलीवुड एक्टर और पंजाब गुरदासपुर से बीजेपी के सांसद सनी देओल ( Sunny Deol ) ने भी ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया है।

अभिनेता सनी देओल ने अपने ऑफशियल ट्विटर हैंडल से उत्तराखंड हादसे पर दुख जताते हुए लिखा है कि उत्तराखंड के लिए 'प्रार्थना करें।' सनी देओल का ट्वीट पढ़ लोग कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अभिनेता का ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

Distressing to hear about the glacier breaking off in #Uttarakhand Praying everyone’s safety there 🙏

Terrifying visuals of the glacier burst in #Uttarakhand , thoughts and prayers for everyone’s safety 🙏🏻

Building too many dams in the Himalayas has lead to this. Prayers for the people of Chamoli. Please contact Disaster Operations Center number 1070 or 9557444486 for help. #Uttarakhand https://t.co/x6D9X4laSj