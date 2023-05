Gadar 2 के बाद बड़ा धमाका करने को तैयार सनी देओल, महाराणा प्रताप के किरदार में दिखेंगे एक्टर

नई दिल्लीPublished: May 05, 2023 12:22:56 pm

Sunny to play Maharana Pratap in his next: सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर फिल्म गदर साल 2001 में रिलीज हुई थी। फिल्म ने रिलीज के साथ ही बॉक्स आफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए थे। अब गदर फिल्म के स्कीवल की घोषणा के बाद से हर कोई इसका इंतजार कर रहा है। वहीं अब सनी देओल उनके फैंस के लिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसे सुनकर वो झूम उठे हैं।

Sunny to play Maharana Pratap in his next: 2001 में रिलीज हुई फिल्म ‘गदर’ (Gadar) ने दर्शकों के दिलों पर खास छाप छोड़ी थी। अब दर्शक फिल्म के दूसरे पार्ट के लिए एक्साइटेड हैं। सनी देओल और अमीषा पटेल को बड़ पर्दे पर देखने के लिए फैंस बेताब हैं। वहीं अब सनी देओल के फैंस के लिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि इस फिल्म के बाद सनी देओल एक और बड़ा धमाका करने वाले हैं। उनके हाथ बड़ा प्रोजेक्ट लगा है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स की मानें तो गदर 2 के बाद सनी देओल योद्धा महाराणा प्रताप का किरदार निभाते दिखाई देंगे, इस खबर को सुनकर एक्टर के फैंस खुशी से झूम उठे हैं।