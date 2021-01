डेढ़ साल बाद फिर वायरल हुई ’जेसीबी की खुदाई’, Sunny Leone से है नाता

मुंबई। अगर आप सोशल मीडिया पर हैं और हर ट्रेंड पर नजर रखते हैं, तो ’जेसीबी की खुदाई’ ( JCB Ki Khudai ) मीम आपको जरूर याद होगा। इस ट्रेंड को लेकर इतना माहौल बना था कि लोगों ने सड़कों पर खड़ी जेसीबी की फोटो/वीडियो अपलोड कर दी। अब नए साल में सनी लियोन ( Sunny Leone ) ने एक बार फिर ’जेसीबी की खुदाई’ की याद ताजा कर दी है।

यह भी पढ़ें : कैटरीना ने कुछ ही मिनटों में डिलीट कर दी ये फोटो, शीशे में दिखी थी इस शख्स की परछाई

'क्या हैशटेग जेसीबी की खुदाई फिर से शुरू हो गई है?’

हाल ही सनी लियोन ने अपने सोशल मीडिया पर एक फोटो अपलोड किया है। इस फोटो में सनी जेसीबी मशीन पर खड़ी होकर पोज दे रही हैं। इसके कैप्शन में सनी ने कैप्शन लिखा है,’ क्या हैशटेग जेसीबी की खुदाई फिर से शुरू हो गई है?’ इस फोटो पर यूजर्स ने हंसने वाली इमोजी से कमेंट किए हैं। एक यूजर ने लिखा,’ये केवल लीजेंड ही समझ सकते हैं।’

ऐसे शुरू हुआ था ट्रेंड

दरअसल, यह बात साल 2019 की है। इस साल के मई महीने में सनी लियोन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक फोटो शेयर किया था जिसमें वह जेसीबी पर खड़ी होकर फोटो क्लिक करवा रहीं थीं। माॅडर्न आउटफिट में सजीधजी सनी ने इस फोटो में बड़े ही रोबदार अंदाज में पोज दिया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर जेसीबी को लेकर मीम बनना शुरू हो गए।

इस साल की शुरूआत नई फिल्म से

ये साल अब तक सनी के लिए बहुत भाग्यशाली रहा है। सबसे पहले सनी की नई वेब सीरीज ’बुलेट्स’ एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम हुई है। फिल्ममेकर से निर्देशक बने देवांग ढोलकिया की इस फिल्म में सनी एक्शन अवतार में नजर आ रही हैं। उनके किरदार का नाम टिना है। सनी के साथ लीड रोल में ’खतरों के खिलाड़ी’ विजेता करिश्मा तन्ना हैं, जिनके किरदार का नाम लोलो है।

यह भी पढ़ें : नए साल के पहले दिन मलाइका ने अर्जुन कपूर के साथ शेयर की फोटो, जानिए करीना ने क्या कहा

*When you're giving an important speech and suddenly the JCB passes by you*#jcbmemes #JCBKhudai pic.twitter.com/O97Q94iSyL — Hollywood’s Bleeding (@sahil98027125) May 27, 2019

विक्रम भट्ट के साथ ’अनामिका’

साल 2020 का आखिरी महीना भी सनी की झोली भर कर गया है। इस महीने में सनी को निर्देशक विक्रम भट्ट के साथ एक वेब सीरीज मिली है। इस 10 एपिसोड की सीरीज का नाम ’अनामिका’ है। इसमें सनी के साथ सोनाली सहगल भी हैं। ’अनामिका’ की शूटिंग मुंबई में होगी। यह सीरीज भी एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम होगी।