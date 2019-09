बॉलीवुड में आने के कई सालों बाद बाद 'सनी लियोन' ने अचानक खोला ये बड़ा 'राज', रात को सोने से पहले करती हैं ये काम..

बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोन ( Sunny Leone ) से जुड़ा बड़ा राज सामने आया है। ये राज उनकी खूबसूरती का है। दो बच्चों की जिम्मेदारी के बावजूद भी सनी ने अपनी खूबसूरती कैसे बरकरार रखी है ये सनी ने बता दिया है।

एक्ट्रेस को मेकअप कितना पसंद है ये हर कोई जानता है। बहुत सारी एक्ट्रेस तो बिना मेकअप ( Actress Without Makeup ) घर से बहार भी नहीं निकलती हैं। लेकिन सनी बताती हैं कि वे अक्सर अपने फैंस के साथ बिना मेकअप वाली सेल्फी भी ले लेती हैं। एक एक्ट्रेस की दिनचर्या कितनी व्यस्त होती है ये हम सब जानते ही हैं। ऐसे में अपनी त्वचा का ख्याल रखना भी एक बड़ा चैलेंज है।

ऐसे में सनी लियोन ने त्वचा की देखभाल के लिए कॉस्मेटिक आइटम्स की चैन भी शुरू की है। लेकिन जब खुद की त्वचा का ध्यान रखना हो तो वह हमेशा प्राकृतिक विकल्पों का ही उपयोग करती हैं। सनी एक ऐसी प्राकृतिक चीज उपयोग में लेती हैं जो आपके घर के बगीचे में आसानी से मिल जाएगा। चलिए बताते हैं आपको आखिर क्या है वो चीज...

हाल ही में सनी ने खुलासा किया कि वह अपनी त्वचा को तरोताजा रखने के लिए एलोवेरा ( Aloe Vera ) का यूज़ लेती हैं। उनके सभी स्किनकेयर समस्याओं के लिए एलोवेरा बेस्ट इलाज है। तो ये है सनी की चमकती-दमकती त्वचा का राज।

सनी ने ये भी बताया कि इसके लिए आपको ज्यादा पैसा खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको मार्किट से एक प्लांट खरीदना है और अपने घर के ही बगीचे में लगा देना है। वहीं, एलोवेरा की पत्ती को आप दूसरे गमले में लगाकर एक से ज्यादा पेड़ लगा सकते हैं।

साथ ही सनी लियोन ने एलोवेरा को यूज ( How to Use Aloe Vera ) करना भी बताया। उन्होंने बताया कि एलोवेरा को आगे और पीछे से पूरा छील लें और फिर जेल वाला हिस्सा अपने चेहरे पर लगा लें। इसे तब तक ना धोएं जब तक ये सूख ना जाए। यहां तक सनी ने सलाह दी कि स्किन से संबंधी जल्द परिणामों के लिए पहले दो हफ्तों के लिए इसका उपयोग करें। उन्होंने एक और बड़ा खुलासा किया कि वह सोने से पहले लगभग हर रात अपने चेहरे पर एलो वेरा जेल लगाती हैं।