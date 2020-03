खतरनाक जंगल में भी रजनीकांत ने दिखाया जोरदार एक्शन,मगरमच्छों के बीच ली सुपर हीरो वाली एंट्री

नई दिल्ली। टीवी शो 'मैन वर्सेज वाइल्ड' ( Man vs wild ) के बेयर ग्रिल्स का नया शो 'इंटू द वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स' ( Into The Wild With Bear Grylls ) आजकल काफी चर्चा में हैं। इस शो की खास बात ये है कि इस बार शो में आपको साउथ एक्टर रजनीकांत ( Rajnikanth ) भी एडवेंचर करते दिखाई देंगे। फिल्मों में अपने दमदार एक्शन और अंदाज से मशहूर रजनीकांत इस शो में भी अपने उसी गजब स्टाइल में दिखाई देने वाले हैं। इस शो का प्रोमो आ चुका है। जिसे बेयर ग्रिल्स ( Bear Grylls ) ने अपने ट्वीटर हैंडल पर शेयर किया है।

Superstar @Rajinikanth’s relentless positivity and never giving up spirit was so visible in the wild as he embraced every challenge thrown at him. Respect! Watch Into The Wild with @BearGrylls on March 23 at 8:00 pm. @DiscoveryIN #ThalaivaOnDiscovery pic.twitter.com/s9PodYGv05 — Bear Grylls (@BearGrylls) March 9, 2020

शो 'इंटू द वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स' ( Into The Wild With Bear Grylls ) के प्रोमो की शुरूआत में रजनीकांत बाइक चलाकर एंट्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही रस्सी को पकड़ते हुए ऊपर चढ़ते हुए, मगरमच्छ के बीच नदी में चलते हुए और जंगलों में घूमते नज़र हुए आ रहे हैं। वीडियो में आप देखेंगे कि राजनीकांत पूरे स्टाइल में हैं। बेयर ग्रिल्स ( Bear Grylls ) ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, "सुपरस्टार रजनीकांत की अथक सरकात्मकता और कभी न हार मानने वाली भावना जंगल में भी दिखी, जिसकी वजह से उन्होंने सभी टास्क को बड़े उत्साह के साथ किया है। उन्होंने जंगलो में होने वाली सभी परेशानियों को आराम से अपने गले लगा लिया। देखें 23 मार्च रात 8:00 बजे से इंटू द वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स।"

Gear up to venture into the wilderness of India with survival expert @BearGrylls and the ultimate superstar @Rajinikanth in an action packed adventure. Premieres 23 March at 8 PM, only on Discovery #ThalaivaOnDiscovery pic.twitter.com/zSS4GsSCL4 — Discovery Channel IN (@DiscoveryIN) February 27, 2020

शो के शुरू होने से पहले ही शो को बंद करने की अपील हो रही थी। इस शो की शूटिंग 'बांदीपुर टाइगर रिजर्व पार्क' ( Bandipur National Park ) में हुई थी। जिसके खिलाफ वहां के लोगों ने रजनीकांत और ब्रेयर ग्रिल्स की गिरफ्तारी के लिए अपनी मांग रखी थी। पार्क के क्रूर का कहना था कि उन्हें जंगल के जानवरों से खतरा हो सकता है। वहीं शूटिंग के दौरान रजनीकांत चोटिल हो गए थे। जिसके बाद बेयर ग्रिल्स ने इस बात पर सफाई देते हुए इसे अफवाह बताया था।