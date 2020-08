सुप्रीम कोर्ट ने Sushant Singh Rajput केस में दी CBI जांच को मंजूरी, Rhea Chakraborty के वकील ने दी प्रतिक्रिया

नई दिल्ली। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजूपत ( Sushant Singh Rajput ) के लिए महीनों से चल रही सीबीआई मांग की लड़ाई पर आखिरकार बीते दिन फैसला हो ही गया। 19 अगस्त की सुबह सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court has approved the CBI investigation ) ने सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस ( Sushant Singh Rajput Suicide Case ) में सीबीआई जांच करने का आदेश दिया। जिसके बाद से अभिनेता का परिवार ( Sushant Family And Fans ) और उनके चाहने वाले काफी खुश हैं। वहीं इस फैसले के बाद से महाराष्ट्र सरकार ( Maharashtra Government and Mumbai Police ) और मुंबई पुलिस को जोरदार झटका लगा है। महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस दोनों ही सुशांत केस को सुसाइड बता कर बंद करा देना चाहती थी। वहीं दूसरी ओर रिया चक्रवर्ती ( Rhea Chakraborty Lawyer ) का वकील का भी सीबीआई जांच को मंजूरी मिलने पर बयान सामने आया है।

Rhea will appear and face the investigation by the CBI as she has done earlier with the Mumbai Police and the Enforcement Directorate. She maintains that the truth will remain the same whichever agency investigates the case: Rhea Chakraborty's lawyer Satish Maneshinde https://t.co/wnzBN9i7iD