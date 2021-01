'तांडव' मेकर्स की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, Richa-Konkona ने ट्वीट कर जाहिर किया गुस्सा

नई दिल्ली। वेब सीरीज़ 'ताड़व' पर हो रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार वेब सीरीज़ और निर्देशक अली अब्बास जफ़र के खिलाफ अलग-अलग राज्यों में शिकायत दर्ज कराई जा रही है। ऐसे में इन तमाम शिकायतों को रद्द कराने के लिए याचिका डाली गई थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक बड़ा फैसला सामने आया है। जिसमें कोर्ट ने निर्देशक और अन्य लोगों की गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। यह फैसला कल यानी कि बुधवार को लिया गया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सभी को संबद्ध अदालतों से जमानत का अनुरोध करने की बात कही है। वहीं अब इस पूरे मामले को देखते हुए एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा और कोंकणा सेन शर्मा का रिएक्शन देखने को मिल रहा है।

एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ( Richa Chadha ) ने ट्वीट कर कहा है कि उन्होंने लिखा है, 'सर्वोच्च न्यायालय की प्राथमिकताएं!' वैसे आपको बता दें ऋचा ने कुछ समय पहले एक और ट्वीट किया था। जिसमें उन्होंने कहा था कि वह भी एक हिंदू हैं औरॉ वेब सीरीज़ देखते हुए उन्हें एक भी सीन देख यह नहीं लगा कि हिंदू भावनाओं के ठेस पहुंचाया गया है। जिसके बाद एक्ट्रेस को काफी ट्रोल किया गया था।

Almost all involved in the show have read the script and signed the contract! Let’s arrest the whole cast and crew? https://t.co/xbqbQ641D7