Sushant Case में एम्स की रिपोर्ट पर रिया के वकील सतीश मानेशिंदे ने जताई खुशी, कहा- सच बदल नहीं सकता

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput case) की जांच सीबीआई (CBI) कर रही है लेकिन अभी तक ये इस मामले का कोई निर्णय निकलकर नहीं आ पाया है। वहीं फैंस और सुशांत के करीबी फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सुशांत के चाहनेवालों का मानना है कि उनका मर्डर हुआ है। हालांकि एम्स (AIIMS) के पैनल की जो रिपोर्ट आई है उससे कुछ और ही तथ्य सामने आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एम्स के डॉक्टरों ने सुशांत केस की जो फाइनल रिपोर्ट तैयार की है उसमें मर्डर की बात से साफ इंकार कर दिया है। सुशांत केस की रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी गई है वहीं अब इसपर रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) के वकील सतीश मानेशिंदे (Satish Maneshinde) का रिएक्शन आया है।

पायल घोष के आरोपों से तुलना होने पर Tanushree Dutta का फूटा गुस्सा, नाना पाटेकर को लेकर कही ये बात

सतीश मानेशिंदे ने कहीं ना कहीं एम्स के डॉक्टरों द्वारा बनाई गई रिपोर्ट पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि सच को किसी भी हालत में बदला नहीं जा सकता। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक, सतीश मानेशिंदे ने कहा है कि एम्स पैनल द्वारा दी गई रिपोर्ट के बारे में उन्होंने देखा है। जो भी लिखित रूप में कहा गया है वो तो फिलहाल सीबीआई के पास है, हमें उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार है। लेकिन आप सच को बदल नहीं सकते। उन्होंने कहा कि रिया की तरफ से हम पहले ही कहते रहे हैं सच को बदला नहीं जा सकता। हम सच के साथ हैं। सत्यमेव जयते। सुशांत केस की जांच पूरी होने के बाद सभी कागजात कोर्ट में जमा होंगे जिसके बाद सब साफ हो जाएगा।

बता दें कि एम्स की पांच डॉक्टरों वाली टीम ने सुशांत की मर्डर थ्यौरी से इंकार कर दिया है। उन्होंने इसे आत्महत्या ही करार दिया है। जबकि सुशांत का परिवार और उनके चाहने वाले इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। वो अपने भाई के लिए न्याय की मांग कर रही हैं। इसके सुशांत के लाखों फैंस और शेखर सुमन जैसे लोग भी उनके सपोर्ट में खड़े हुए हैं। ऐसे में सुशांत केस में सीबीआई फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

#Breaking | ‘Truth cannot be changed’, says Rhea Chakraborty’s lawyer Satish Maneshende after AIIMS report in Sushant Singh Rajput death case rules out murder.



More details by Muhammad Wajihulla. | #SushantAIIMSReport pic.twitter.com/VmRlEcvjRD