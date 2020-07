Sushant सुसाइड केस में महाराष्ट्र सरकार जल्द करा सकती है CBI जांच, बड़े नेताओं की मांग हुई तेज

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) सुसाइड केस में लगातार सीबीआई जांच (CBI investigation) कराए जाने की मांग की जा रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Maharashtra CM Uddhav Thackeray) के लगातार नेता से लेकर सेलेब्स भी इसकी अपील कर रहे हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख (Maharahstra home minister Anil Deshmukh) ने सुशांत केस में सीबीआई जांच कराने से इंकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि सुसाइड केस में सीबीआई जांच की जरूरत नहीं जिसके बाद लोगों का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क गया था। सुशांत के निधन के कुछ वक्त बाद ही इस केस में भाजपा नेता मनोज तिवारी (Manoj Tiwari) ने सीबीआई जांच की मांग की थी। सुब्रमण्यम स्वामी भी इसमें तेजी से कोशिशों में लगे हुए हैं। वहीं अब उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार (Parth Pawar) भी सामने आ गए हैं। उन्होंने भी सुशांत केस की सीबीआई जांच कराने की मांग (CBI Inquiry appeal) रखी है।

पार्थ पवार ने सुशांत केस में सीबीआई जांच कराने से इंकार करने वाले महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख से मुलाकात (Parth Pawar meet Anil Deshmukh) की है और अपना पक्ष रखा है। उन्होंने अनिल देशमुख से लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सीबीआई जांच कराने की अपील की है। एक के बाद एक बड़े नेताओं के सीबीआई जांच की मांग करने से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर लगातार दबाव बन (Political parties pressure on Maharashtra Government) रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि ये नेता किसी एक राजनीतिक पार्टी के हैं बल्कि सभी अलग-अलग पार्टियों के हैं। इससे सुशांत केस में सीबीआई जांच (CBI investigation in Sushant case) की संभावनाएं बढ़ती हुई दिख रही हैं।

