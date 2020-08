Sushant Case: Farhan Akhtar की गर्लफ्रेंड शिबानी दांडेकर का फूटा गुस्सा, बताया सुशांत के घर जाने वाली मिस्ट्री गर्ल का नाम

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput case) में कई सारी बातें सामने निकलकर आ चुकी हैं। कुछ दिनों पहले मिस्ट्री गर्ल का एक वीडियो सामने (mystery girl video) आया था जिसको लेकर कई तरह के कयास लगाए गए और गंभीर सवाल भी उठे। 14 जून को सुशांत के निधन के बाद उनके घर के बाहर एक मिस्ट्री गर्ल दिखाई दी जिसे पहले रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) बताया गया। उसके बाद ऐसी खबरें आई कि वो रिया के भाई शॉविक की दोस्त जमीला है। हालांकि बाद में सुशांत की पीआर को लेकर खबर आई थी। लेकिन सोशल मीडिया (Social Media) पर कई तरह के कयास लगाते रहे हैं जिसको लेकर ऐसा भी कहा जा रहा था कि वो रिया की दोस्त शिबानी दांडेकर (Shibani Dandekar) हैं। ऐसी खबरे आने के बाद कि फरहान अख्तर की गर्लफ्रेंड शिबानी दांडेकर उस दिन वहां गई थी। अब उन्होंने खुद इस पर चुप्पी तोड़ी है और बताया कि आखिर वो लड़की कौन है।

This is NOT me nor is it Simone! Please fact check before you speculate .. this is his PR person Radhika Nihalani @radhikahuja and her assistant. Stop with the fake news! Enough! My silence doesn’t give you the right to continue spreading lies and hate https://t.co/AyVeelxuel

शिबानी दांडेकर ने अपने ट्विटर पर ट्वीट (Shibani Dandekar tweet) करते हुए लिखा- ये मैं नहीं हूं ना ही ये सिमोन है। कृपया कुछ भी संदेह करने से पहले फैक्ट चेक कर लें। ये सुशांत की पीआर पर्सन और असिस्टेंट राधिका निहलानी (Sushant PR Radhika Nihlani) है। झूठी खबरें फैलाना बंद करो। बस बहुत हुआ। मेरी चुप्पी का ये मतलब नहीं कि तुम लोग झूठ और नफरत फैलाते रहो। हालांकि सुशांत के फैंस अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो लगातार सवाल उठा रहे हैं।

बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर सुनने के बाद राधिका उनके घर पहुंची थी। उन्होंने पुलिस से अंदर जाने के लिए पूछा था। लेकिन उन्हें सुशांत के फ्लैट (Sushant flat) पर जाने नहीं दिया गया था। उसके बाद उन्होंने सुशांत के किसी स्टाफ से बात करने के बाद वो चली गई थी। राधिका, सुशांत का पीआर का काम देखती थीं। वो दिवंगत एक्टर की कंपनी थिंक इन फाउंडेशन की को-फाउंडर भी हैं। हालांकि मिस्ट्री गर्ल को लेकर संदिग्ध शख्स से बात करने को लेकर सुशांत के परिवारिक वकील विकास सिंह (Vikas Singh) भी सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने कहा था कि क्राइम सीन पर इस तरह से कोई पहुंचता है और फिर गायब हो जाता है ये एक संदिग्ध बात है। इसकी जांच की जानी चाहिए।

now miss Shibani Rhea friend telling us that mystery girl Radhika not Jameela Simone okay but the questions is how does she know ? What proof she has ? That means she knows something about the real mystery girl which she is saving by diverting us ..CBI should call her now .