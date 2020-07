Sushant Death case में Rhea Chakraborty हुई गायब, फैमिली लॉयर का दावा- मुंबई पुलिस से कर रहा कोई मदद

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के पिता केके सिंह ने मंगलवार को रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पटना में एफआईआर दर्ज (FIR filed against Rhea Chakraborty) करवाई थी। जिसके बाद से ये पूरा केस एक नए एंगल पर मुड़ गया है। रिया के ऊपर केके सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए अपनी कम्पलेन में कहा था कि वो उनके बेटे की मौत की जिम्मेदार (Serious allegations on Rhea Chakraborty) है। रिया पर सुशांत को प्यार के जाल में फंसाने से लेकर उसके पैसों का इस्तेमाल करने जैसे संगीन आरोप (KK Singh alleged Rhea used Sushant money) लगे हैं। रिया के खिलाफ FIR होने के बाद पटना पुलिस की टीम केस को लेकर मुंबई पहुंची थी और मुंबई पुलिस से इन्वेसिटिगेशन को लेकर बात की थी। उसके बाद जब बिहार पुलिस रिया के घर पहुंची तो एक्ट्रेस वहां से गायब (Rhea Chakraborty is missing from her residence) मिली। अब खबर आई है कि रिया चक्रवर्ती की मुंबई पुलिस से कोई मदद कर (Somebody in Mumbai Police helping Rhea chakraborty) रहा है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बिहार पुलिस को रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) अपने मुंबई के घर में नहीं मिली। टाइम्स नाऊ की रिपोर्ट के अनुसार, रिया चक्रवर्ती अपने मुंबई वाले घर से कहीं और चली गई हैं। इस बात का खुलासा तब हुआ जब बिहार पुलिस की टीम एक्ट्रेस से मिलने उनके घर पहुंची लेकिन वो वहां मौजूद नहीं थी। मंगलवार रात ही रिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज होते ही वकील सतीश मानेशिंदे (Satish Maneshinde) की एसोसिएट उनके घर पहुंची थी और तीन घंटे तक दोनों में बातचीत हुई थी। खबरें ये भी हैं कि रिया को अभी दूर रहने को कहा गया हो ताकि वो बाद में अग्रिम जमानत पाने के लिए कोर्ट में पेश हो (Rhea Chakraborty was going to file anticipatory bail) सके। वहीं सुशांत के पिता केके सिंह के वकील विकास सिंह (KK Singh lawyer Vikas Singh claim) का दावा है कि रिया की मुंबई पुलिस से ही कोई मदद कर रहा है।

विकास सिंह ने पीटीआई से बात करते हुए कहा कि एफआई पटना में दर्ज हुई और उसके बाद रिया ने सुप्रीम कोर्ट में स्टे और मुंबई में केस ट्रांसफर करने के लिए पेटिशन फाइल कर दी। इससे ज्यादा क्या प्रूव चाहिए कि मुंबई पुलिस से कोई उसकी मदद कर रहा है।

गौरतलब हो कि अभिनेत्री बिहार पुलिस के सामने नहीं आना चाहती थी क्योंकि वो अग्रिम जमानत दायर करना चाहती थीं। इसके अलावा रिया ने बिहार से केस को मुंबई ट्रांसफर करने के लिए एक पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल (Rhea petition to transfer case in Mumbai) की है। बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने देश के जाने-माने वकील सतीश मानेशिंदे (Rhea hired top lawyer Satish maneshinde) को हायर किया है। ये वहीं लॉयर हैं जो सलमान खान और संजय दत्त का केस हैंडल कर चुके हैं।

सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने सिर्फ रिया चक्रवर्ती पर ही नहीं बल्कि उनके परिवार के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवाई है। रिया समेत पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है जिसमें उसका भाई, पिता, मां और एक्टर की पुरानी मैनेजर श्रुति मोदी शामिल हैं।