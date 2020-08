Sushant Singh Rajput के दोस्त Sandip Ssingh ने बनाया भारत से भागने का प्लान, फैमिली फ्रेंड ने ट्वीट कर दी जानकारी

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर लगातार नए-नए अपडेट सामने आ रहे हैं। सीबीआई अभी भी 14 जून को सुशांत के फ्लैट पर मौजूद लोगों से पूछताछ कर रही है। सभी के बयानों में फर्क देखने के बाद सीबीआई सच खोजने की कोशिश में लगी हुई है। वहीं अब संदिग्ध संदीप सिंह को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। खुद को सुशांत का बेस्टफ्रेंड बताने वाले संदीप सिंह को लेकर कई बड़े सवाल उठ चुके हैं। सोशल मीडिया पर संदीप की गिरफ्तारी की मांग भी उठ रही है। हालांकि अभी तक सीबीआई ने संदीप को कोई समन नहीं भेजा है। वहीं खुद को फंसता देख संदीप सिंह देश छोड़कर भागने की प्लानिंग कर रहा है। इस तरह की खबरें सामने आना हैरान करने वाला है क्योंकि संदीप सिंह ही वो शख्स था जिसको लेकर दुबई के कनेक्शन तक की बात सामने आ चुकी है।

Someone sent me this - Agencies should be on high alert and not allow anyone involved to travel out of country pic.twitter.com/XcCQStqpCN

सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली फ्रेंड नीलोत्पल मृणाल ने अपने ट्विटर पर ये दावा किया है कि संदीप देश छोड़कर लंदन भागने की प्लानिंग कर रहा है। उन्होंने अपने ट्विटर पर एक मैसेज का स्क्रीन शॉट शेयर किया है जो उन्हें किसी ने भेजा है। इसपर लिखा हुआ है- संदीप इस महीने के अंत तक भारत छोड़कर लंदन भागने की प्लानिंग कर रहा है। वीजा और बाकी चीजों का काम हो चुका है। नीलोत्पल ने इस पर लिखा है- किसी ने मुझे ये भेजा है- एंजेंसियों को चौंकन्ना रहने की जरूरत है। कोई भी जो इस केस से जुड़ा हो उससे देश से बाहर जाने की परमिशन नहीं देनी चाहिए। नीलोत्पल ने इसके आगे ये भी लिखा कि मेरा मैसेज ध्यान से पढ़े। क्या कोई लुक आउट नोटिस जारी हुआ है। अगर वो भाग जाता है तो उसे कौन रोकेगा। एंजेंसियों को हाई एलर्ट पर होने की जरूरत है।

नीलोत्पल ने दो बार अपनी बात को दोहराया है। इस खबर के सामने आने के बाद सुशांत के फैंस में भी खलबली मच गई है। संदीप को गिरफ्तार किए जाने की मांग की जा रही है।

Is there look out notice issued - if he flies also who will stop him- read my message again that someone sent me this and agencies should be on alert