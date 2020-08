Sushant की फैमिली फ्रेंड के खुलासे के बाद बोले शेखर सुमन- Pithani को जेल जाने के बाद मुंबई पुलिस का थेरेपी सेशन ध्यान लगेगा

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput case) में सीबीआई सिद्धार्थ पिठानी (Siddharth Pithani) से लगातार पूछताछ कर रही है। सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और दिपेश सावंत के बयानों में सीबीआई को फर्क देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि सीबीआई की टीम (CBI team) को इन लोगों से बार-बार पूछताछ करनी पड़ रही है। सबसे ज्यादा संदिग्ध सिद्धार्थ पिठानी हैं क्योंकि वो कई बार अपने बयान से पलटते रहे हैं। सुशांत के वकील ने सिद्धार्थ को शातिर क्रिमिनल (Siddharth Pithani is Intelligent Criminal) बताया था। सुशांत को फांसी के फंदे पर लटकते हुए सिद्धार्थ ने ही सबसे पहले देखा था। हाल ही में सुशांत की फैमिली फ्रेंड स्मिता पारिख (Smita Parikh) ने बताया था कि दिवंगत एक्टर के निधन के बाद जब उन्होंने सिद्धार्थ से बात की थी। तब उन्होंने मुंबई पुलिस (Mumbai Police) की जांच को थेरेपी जैसा बताया था। अब इसपर शेखर सुमन का ट्वीट भी आ गया है।

शेखर सुमन ने अपने ट्विटर पर ट्वीट (Shekhar Suman tweet) करते हुए लिखा- सिद्धार्थ पिठानी कहते हैं कि पूछताछ मेरे लिए थेरेपी (Siddharth Pithani says Interrogation is therapy) है। सिर्फ जेल जाने तक का इंतजार करो। मैं इस बात का भरोसा दिला सकता हूं कि फिर ये तुम्हारे लिए ध्यानपूर्ण होगा। शेखर सुमन के इस ट्वीट पर फैंस मुंबई पुलिस पर चुटकी ले रहे हैं।

Pithani says "interrogation is therapy for me"Wait till you go behind bars,I can assure you it will be 'meditative' for you.#SushantTruthNow