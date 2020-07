Sushant को लेकर ट्रोल हुए कॉमेडियन Kapil Sharma, ट्रोलर्स को कहा-'अपना मुंह तभी खोलें जब उचित कारण हो'

नई दिल्ली। बॉलीवुड में 34 साल की उम्र में तेजी से उभरते कलाकार सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के सुसाइड करने की खबर लोगों के दिलों और दिमाग से दूर नही हो रही है। अचानक से सुशांत के देहांत के खबर से उनके चाहने वालों से लेकर परिवार, दोस्त हर कोई सदमे में ( People shocked by Sushant's death ) है। सुशांत के निधन के 21 दिन बाद भी उनके फैन्स को यह यकीन नहीं हो पा रहा कि अब वह दुनिया को अलविदा कह गए हैं। सुशांत के सुसाइड (Sushant's suicide is not known. ) का कारण अभी तक नहीं पता चल पाया है। सुशांत के फैंस में फिल्म इंडस्ट्री को लेकर काफी गुस्सा भरा हुआ है। यही वजह है कि सुशांत को लेकर ट्वीट करने वाले कई स्टार्स किसी ना किसी बात से ट्रोल हो जाते है। ऐसा कुछ कॉमेडियन कपिल शर्मा ( Comedian Kapil Sharma ) के साथ भी हुआ। जिसके बाद कपिल भी चुप नहीं रहे और ट्रोलर्स को मुंहतोड़ ( Kapil Reply to trollers ) जवाब दिया। चलिए आपको बताते हैं पूरा किस्सा।

दरअसल, कॉमेडियन कपिल शर्मा ने बीते शुक्रवार कानपुर में हुईं एक दर्दनाक घटना ( Kanpur gangster case ) को लेकर ट्वीट किया था। इस घटना से पूरे देश में गुस्सा है और हर कोई शहीद पुलिसकर्मियों को सलाम ( People are saluting the martyred policemen ) कर रहा है। इस पूरे ही गंभीर मामले पर कपिल ने भी ट्वीट ( Kapil Tweet on kanpur case ) करते हुए कानपुर में हुई घटना पर गुस्सा जाहिर करते हुए शहीदों को नमन ( Bow to the martyrs ) किया है और दोषियों को मार देने की बात कही है। साथ ही कपिल ने ट्वीट में न्याय की मांग ( Kapil raise voice for justice ) भी की। इसके बाद एक यूजर ने कपिल के ट्वीट पर कमेंट करते हुए लिखा कि 'ज्ञानचंद सुशांत सिंह राजपूत के लिए भी ट्वीट करो।' यूजर का कमेंट पढ़ कपिल ने दो ट्वीट कर जवाब दिया। जिसमें कपिल ने पहले ट्वीट में लिखा 'प्रिय सर, मुझे सुशांत की मौत के पीछे का कारण नहीं पता है, पर इतना पता है कि जो पुलिस वाले मारे गए हैं, वो अपनी ड्यूटी करने गए थे।' वहीं दूसरे ट्वीट में कपिल ने यूजर का अंदाज कॉपी कर लिखा, 'अपना मुंह तभी खोलें जब उचित कारण हो।'

कपिल का यह ट्वीट ( Kapil tweet viral ) तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसकी खूब चर्चा हो रही है। वैसे बता दें ऐसा पहली बार नहीं है जब कपिल को उनके ही ट्वीट पर ट्रोल ( Kapil troll for his tweet ) होना पड़ा हो। इससे पहले भी कई ऐसे ट्वीट हैं जिनकी वजह से कपिल कई बार बुरे फंस चुके हैं। वहीं सुशांत सिंह सुसाइड केस ( Sushant Singh Rajput Suicide ) की बात करें तो इन दिनों बॉलीवुड इंडस्ट्री ( Bollywood divide in two parts ) दो भागों में बंट चुका है। इन दिनों इंडस्ट्री से नेपोटिज्म और माफिया जैसे शब्द सुनाई देने लगे हैं। वहीं सुशांत के सुसाइड ( Sushant Suicide ) के जांच में जुटी पुलिस अब तक 27 लोगों से भी ज्यादा लोगों से पूछताछ ( Police investigate Sushant death ) कर चुकी हैं। अभिनेता सलमान खान ( Salman Khan ), एकता कपूर ( Ekta Kapoor ), संजय लीला भंसाली ( Sanjay leela bansali ) और सुशांत की कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ( Rhea Chakraborty ) के खिलाफ शिकायत दर्ज हो चुकी है।