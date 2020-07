Sushant Singh Rajput को पागलखाने में भर्ती कराना था Rhea Chakraborty का मकसद, पिता के गंभीर आरोपों से बुरी फंसी एक्ट्रेस

नई दिल्ली बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) केस में जहां एक तरफ मुंबई पुलिस अपनी छानबीन (Mumbai Police investigation) में लगी हुई है। कई बड़े सेलेब्स पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन सुशांत के पिता केके सिंह (K.K Singh) ने रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ एफआईआर कराने (FIR against Rhea Chakraborty and her family) और अपने बयान में कई बड़े खुलासे करके एक बड़ा ट्विस्ट ला दिया है। रिया चक्रवर्ती पहले भी ट्रोल (Rhea Chakraborty) होती रही हैं और ये बात सामने आई थी कि वो सुशांत के बैंक बैलेंस की पूरी जानकारी रखती थीं। हालांकि सुशांत के पिता द्वारा लगाए गए आरोप बेहद गंभीर हैं और केस के लिए काफी मायने रखते हैं। सुशांत के पिता ने अपने एफआईआर कॉपी (Sushant FIR copy) में जिन बातों का जिक्र किया है उसमें सिर्फ रिया ही नहीं बल्कि उनके परिवार के शामिल होने का भी (Serious allegations on Rhea and family) आरोप लगाया गया है।

सुशांत के पिता के आरोपों में जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये कि उनको जानबूझकर डिप्रेशन का शिकार बनाया जा रहा (Rhea Chakraborty tried to make Sushant depress) था। के.के सिंह ने अपनी कम्पलेन में बताया है कि रिया ने सुशांत से ये कहना शुरू कर दिया था कि तुम पागल हो, तुम्हारे दिमाग में कोई दिक्कत है, तुम्हें किसी अच्छे डाक्टर (Rhea gave Sushant advice of doctor) दिखाते हैं। जिसके बाद रिया ने सुशांत का इलाज अपने जानने वाले डाक्टर से शुरू करवा दिया और उसे ओवरडोज दे दिया (Rhea gave overdoze of medicine to Sushant) और डेंगू बताया। जबकि मेरे बेटे को डेंगू हुआ ही नहीं था। सुशांत के पिता ने डॉक्टरों के मिले होने का भी आरोप लगाया है।

सुशांत के पिता का कहना है कि रिया की प्लानिंग उनके बेटे को पागलखाने में भर्ती करवाने (Rhea Chakraborty wanted to admit Sushant in Mental hospital) की थी। जो खुद सुशांत ने घरवालों से बताई थी।

सुशांत के पिता ने अपनी कम्पलेन में बताया है कि रिया और उसका पूरा परिवार मेरे बेटे के साथ रहने लगे और उसका मानसिक संतुलन बिगाड़ने (Rhea destroyed Sushant mental health) लगे थे। वो हम लोगों से भी बात नहीं करता था। सुशांत जब कुछ अपना काम करता था, फिल्में करता था तो रिया उसे धमकी देती थी कि मेरे साथ काम करो वरना मैं तुम्हे पागल साबित (Rhea threatened Sushant to prove him mad in media) कर दूंगी। मीडिया में तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट्स लीक कर दूंगी। रिया लगातार सुशांत को धमकियां दे रही थी और उसे आत्महत्या करने के लिए उकसा रही थी।