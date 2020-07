Sushant के दिमाग पर कंट्रोल करने के लिए Rhea Chakraborty ने बनाया था मास्टर प्लान, केके सिंह के वकील का खुलासा

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) केस में उनके पिता केके सिंह के सामने आने के बाद काफी कुछ साफ होता दिखाई दे रहा है। मंगलवार को केके सिंह (Sushant father KK Singh) ने रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके और परिवार के खिलाफ पटना में एफआईआर दर्ज करवाई (FIR against Rhea Chakraborty and her family) है। अब सुशांत केस के वकील विकास सिंह (Sushant case lawyer Vikas Singh) ने रिया की पूरी प्लानिंग का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि कोई सुसाइड तभी करता है जब उसके मन में हताशा भरे ख्याल हो और उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया हो। रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार ने सोच समझकर एक-एक करके अपने प्लान को पूरा (Vikas Singh says Rhea planned everything) किया और जब वो पूरी तरह से कामयाब हो गए तो उसे आत्महत्या के लिए (Rhea instigated Sushant to commit suicide) उकसाया।

विकास सिंह ने बताया कि रिया ने सबसे पहले सुशांत को उसके परिवार से दूर (Rhea make Sushant far from his family) किया। सुशांत बहुत इमोशनल स्वभाव के थे। रिया ने सुशांत का नंबर चेंज करवा दिया (Rhea changed Sushant number) और जब भी घर से फोन जाता था तो वो बात नहीं करने देती थी। सुशांत के पिता की भी बड़ी मुश्किल से अपने बेटे से बात हो पाती थी। यहां तक कि बॉडीगार्ड के जरिए भी बात करनी पड़ी। जब सुशांत अपनी बहनों से मिलने जाता था तो ज्यादा दिनों तक वहां रुकने नहीं देती थी। किसी ना किसी बहाने से वापस बुला लेती थी। इस तरह सुशांत को उसके परिवार से दूर करने के बाद उसका फर्जी मेंटल प्रोब्लम (Rhea told Sushant he has some mental problem) कहकर इलाज करवाना शुरू कर दिया। उसको अलग-अलग डॉक्टर्स के पास ले जाना, कई तरह की दवाईयां देना, ओवरडोज ये सब करती (Rhea started Sushant doctor treatment) रही। इसने सुशांत के दिमाग पर बुरा प्रभाव (Sushant suffered from mental illness) डाला। यहां पर सिर्फ रिया ही नहीं बल्कि उसका परिवार भी सुशांत के साथ रहता था। दवाओं को लेकर सुशांत पूरी तरह से रिया पर निर्भर हो गए थे।

विकास सिंह ने आगे कहा कि रिया आराम से सुशांत के पैसे खर्च कर रही (Rhea used to spend Sushant money) थी। ये बात केके सिंह को सुशांत के घर में काम करने वाले नौकरों के जरिए पता चलती थी। वो बताते थे कि कैसे ये सुशांत के पैसे उड़ा रही है। हालांकि उन्होंने उस वक्त इतना इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो बेटे की निजी जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे।

जब सुशांत ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ ऑर्गेनिक फार्मिंग (Sushant organic farming decision) करने का फैसला लिया तो रिया भड़क गई। उन्होंने इस प्रकिया को आगे बढ़ाते हुए अपने दोस्त महेश के साथ कुर्ग में जमीन देखी थी। रिया को डर था कि अब वो कैसे उसके पैसों का इस्तेमाल कर पाएगी। जब उसे लगा कि अब सुशांत उसके किसी काम का नहीं रहा तो उसने उन्हें धमकी देना शुरू कर (Rhea threatened Sushant after her kerala decision) दिया। मेडिकल रिपोर्ट लीक करने की बात कहकर वो घर छोड़कर चली गई। उस वक्त भी काफी सामान लेकर गई। सुशांत का नंबर ब्लॉक कर दिया। दिशा सालियान के सुसाइड के बाद भी उसने इसमें सुशांत को फंसाने की बात कही थी। इन सब बातों का उसके दिमाग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा था। सुशांत के साथ जो भी हुआ है उसके लिए रिया पूरी तरह से जिम्मेदार है। अब एफआईआर के बाद उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए।