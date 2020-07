Sushant की गर्लफ्रेंड Rhea Chakraborty ने Amit Shah के लिए लिखा पोस्ट,CBI जांच को लेकर कही बात

नई दिल्ली। दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड ( Sushant Singh Rajput Suicide ) करने से आज भी लोग सदमे में हैं। उनकी मौत को एक महीने से ज्यादा होने जा रहा है, लेकिन आज भी उनके चाहनेवाले उनकी यादों में डूब ( Sushant Fans Still Missing him ) कर उन्हें याद कर रहे हैं। सुशांत की यूं ही मौत की वजह से उनके फैंस लगातार सीबीआई जांच ( Sushant Fans Want Justice ) की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अब सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ( Sushant Girlfriedn Rhea Chakraborty Want CBI Inquiry ) भी सीबीआई की जांच के लिए आवाज़ उठाने लगी है। कुछ समय पहले ही रिया ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है। जिसमें उन्होंने गृहमंत्री ( Reha Tag Home Minister In Her Post ) को टैग करते हुए सुशांत सुसाइड केस को लेकर उनकी अपील की है।

रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की एक तस्वीर ( Rhea Shared Sushant Photo ) पोस्ट की है जिसमें वह खुलकर मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे हैं। इस फोटो को शेयर करते हुए रिया ने मैसेज मृहमंत्री अमित शाह के लिए लिखा, 'आदरणीय अमित शाह जी, मैं सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती हूं। सुशांत सिंह राजपूत को जाकर एक महीना हो गया है। मेरा सरकार पर पूरा विश्वास है लेकिन न्याय के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि आप सीबीआई जांच की मांग को मान लें। मैं जानना चाहती हूं कि सुशांत सिंह राजपूत ने यह गंभीर कदम क्यों उठाया। सत्यमेव जयते।' गौरतलब है कि जब से सुशांत ( Sushant Singh Rajput Death ) की मौत हुई है। तब से ही रिया को जमकर सोशल मीडिया पर ट्रोल ( Trollers troll Rhea ) किया है। उनपर लगातार सुशांत के आत्महत्या करने का आरोपी ( People blame to her ) बताया जा रहा है। रिया ने एक महीने की चुप्पी को तोड़ते हुए सोशल मीडिया पर यह पोस्ट अपडेट की है। बता दें सुशांत की मौत को एक महीना पूरा होने पर भी रिया ने उन्हें याद एक पोस्ट शेयर किया था।

सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले पुलिस ( Police note 35 statement ) अब 35 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। रिया चक्रवर्ती से मुंबई पुलिस इसके पहले 9 घंटे ( Mumbai Police Investigate Rhea 9 hours ) से ज्यादा की पूछताछ कर चुकी थी। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान सुशांत और रिया ( Sushant Rhea Live In Same House ) एक ही घर में साथ रह रहे थे। दोनों के बीच किसी बात को लेकर हुई। जिसके बाद सुशांत के सुसाइड करने से पहले रिया अपनी दोस्त के घर शिफ्ट ( Rhea Shiffted friend house before sushant suicide ) हो गई थी।

वहीं सुशांत के फोन डिटेल्स ( Check sushant phone details ) चेक करने पर पता चला कि आत्महत्या करने से पहले सुशांत ने रिया ( Sushant Called Rhea ) को भी फोन मिलाया था। जो उन्होंने उठाया नहीं था। एक वजह यह भी है कि सुशांत के फैंस रिया से गुस्सा ( Sushant's fans upset ) हुए बैठे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद बॉलीवुड में नेपोटिज्म ( Nepotism in bollywood ) का मुद्दा तेजी से गरमाता जा रहा है। वहीं सुशांत की आखिरी फिल्म 'दिल बेचारा' ( Dil Bechata Released Very Soon ) जल्द ही रिलीज होने जा रही है।