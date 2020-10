नई दिल्ली। एम्स डॉक्टर्स की टीम ने सुशांत सिंह राजपूत की फारेंसिक रिपोर्ट सीबीआई के हाथों में सौंप दी है। एक्सपर्ट्स ने अपनी रिपोर्ट में सुशांत की मौत को सुसाइड बताया। वहीं रिपोर्ट के सामने आने से उनका परिवार लगातार इस बात को मानने से मना कर रहा है। कई और बॉलीवुड सेलेब्स भी हैं जो इस रिपोर्ट को पूरी तरह से नकार चुके हैं। बीते दिन यानी कि बुधवार को सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जिसमें उन्होंने सीबीआई डायरेक्टर के लिए लिखे पत्र के बारें में जानकारी दी।

Written to CBI Director to constitute a fresh forensic team to look into reports prepared by Cooper Hospital and & to give an opinion as to whether the opinion by Cooper Hospital can be sustained or not..: Vikas Singh, Sushant Rajput's father's lawyer pic.twitter.com/fMPLcpBtp0

वकील विकास सिंह ने बताया कि सीबीआई डायरेक्टर के लिए लिखे गए पत्र में मामले की जांच फिर से कराने के लिए नई फॉरेंसिक टीम को बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि कूपर अस्पताल के लिए एक नई टीम बनाई जाए जो हॉस्पिटल द्वारा बनाई गई रिपोर्ट्स की जांच बेहतरीन ढंग से करे और बताए की जो उन्होंने बताया है वह सही है या नहीं। नई टीम इस बात की भी जांच करे की सुशांत का गला घोंटा गया था या नहीं और यह मर्डर है या आत्महत्या।

..or whether the death can be said by hanging or to be said by murder or strangulation: Vikas Singh, Sushant Singh Rajput's father's lawyer https://t.co/o7g8QL8yv9

विकास सिंह ने अपनी बातचीत में रिया चक्रवर्ती को मिली जमानत के बारें में भी बात की। उन्होंने कहा कि रिया पर ड्रग्स का मामला दर्ज किया गया है। जो कि काफी कमजोर है। जबकि पूरे केस में जरूरी बात यह है कि सुशांत को बिना बताए रिया उन्हें ड्रग दिया करती थी। जब वह सुशांत को इलाज के लिए डॉक्टरों के पास ले गई थीं क्या तब उन्होंने इस बात के बारें उन्हें बताया था? सुशांत केस की रिपोर्ट बनाने के लिए सीबीआई ने 7 फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की एक टीम बनाई थी। डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने सुशांत की रिपोर्ट के बारें में बताया कि बॉम्बे फरेंसिक साइंस लैब या एम्स की टॉक्सिकोलॉजी लैब को अभिनेता की बॉडी से किसी भी तरह का ज़हर नहीं मिला है। जो निशाना उनके गले पर पाया गया है वह उस कपड़ें का ही है जिससे उन्होंने फांसी लगाई है।

The bail given to Rhea is on the premise of a narcotics case against her, which is very weak according to me. The real question is whether or not she administered the drugs to Sushant without his knowledge. Did she tell doctors, to whom she took him for treatment, about his usage https://t.co/aCjJf0T8e2